La Juventus il 31 ottobre si è allenata in vista della gara contro lo Spezia. Per la partita di domani 1 novembre, Andrea Pirlo ritroverà Cristiano Ronaldo che è risultato negativo al secondo tampone in 24 ore. Dunque, CR7 è nuovamente a disposizione, ma contro lo Spezia partirà dalla panchina. Per la sfida di domenica 1 novembre, non ci saranno altri rientri visto che Chiellini è ancora fermo ai box e De Ligt è in attesa dell'ok dell'ortopedico. Il recupero dell'olandese procede bene ma, come ha spiegato Pirlo, bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Dunque, contro lo Spezia non ci saranno grandi novità di formazione e in attacco ci sarà la conferenza di Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Dubbi a centrocampo

Contro lo Spezia, la Juventus potrà nuovamente contare su Cristiano Ronaldo. Anche se CR7 non sarà in campo dal primo minuto visto che è reduce da 19 giorni di isolamento. Il portoghese, comunque, potrà subentrare a gara in corso. Dunque, domani in avanti toccherà ad Alvaro Morata e Paulo Dybala. I due attaccanti bianconeri saranno assistiti da Dejan Kulusevski e Federico Chiesa che agiranno sulle fasce. A centrocampo, invece, dovrebbe esserci la conferma di Adrien Rabiot che è in ballottaggio con Rodrigo Bentancur. Al suo fianco potrebbe toccare ad Arthur che sembra favorito su McKennie. In difesa, invece, non ci saranno novità e il quartetto arretrato sarà formato da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Merih Demiral e Danilo.

I cambi a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro lo Spezia non saranno molti visto che Aaron Ramsey è a disposizione non è al meglio. Il gallese dopo la sfida contro la Dynamo Kiev ha avuto qualche acciacco perciò domani 1 novembre partirà dalla panchina. In ogni caso, Andrea Pirlo scioglierà gli ultimi dubbi nella mattinata di domenica.

Il tecnico bresciano, come sempre, comunicherà le sue scelte alla squadra solo dopo la riunione tecnica.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Dybala.

La Juventus è in viaggio verso Cesena

La Juventus, poco fa, ha lasciato Torino per spostarsi a Cesena dove domani si giocherà la sfida contro lo Spezia.

I bianconeri, dopo la seduta mattutina, hanno pranzato al JHotel poi la squadra ha raggiunto Torino Caselle proprio per imbarcarsi sul volo che la porterà in Emilia Romagna. Per la trasferta di Cesena Andrea Pirlo ha a disposizione 20 giocatori. Ecco la lista dei convocati della Juventus: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; Demiral, Bonucci, Cuadrado, Danilo Frabotta; McKennie, Arthur, Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Portanova; Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata.