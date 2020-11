La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo diverse difficoltà dal punto di vista difensivo. L'assenza prolungata di de Ligt (che dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali) e i continui acciacchi fisici di Giorgio Chiellini starebbero portando la società bianconera a valutare un possibile investimento per il settore difensivo in vista della prossima stagione. L'idea sarebbe quella di acquistare un giocatore giovane ma già con esperienza internazionale. Secondo il giornale sportivo spagnolo Don Balon, il giocatore individuato dal direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe l'algerino del Borussia Moenchengladbach Ramy Bensebaini.

Il classe 1995 è molto duttile e potrebbe giocare sia come centrale difensivo che come terzino sinistro o mediano davanti alla difesa. Oltre alle abilità in fase difensiva ed offensiva, Bensebaini ha molta confidenza anche con il gol. Il calciatore è infatti uno dei rigoristi del Borussia Moenchengladbach e ha recentemente realizzato un gol dal dischetto proprio contro l'Inter, decisivo per il 2 a 2 finale del match in Champions League contro i nerazzurri.

Bensebaini possibile sostituto di Chiellini per la prossima stagione

Secondo alcuni media sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe decidere di investire per la prossima stagione su Rami Bensebaini. L'algerino sarebbe considerato il profilo ideale della società bianconera come sostituto di Giorgio Chiellini.

Può infatti ricoprire il ruolo di difensore centrale nella difesa a quattro ma anche in quella a tre, allo stesso tempo può giocare sulla sinistra a tutta fascia oppure destreggiarsi davanti la difesa. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro. L'algerino potrebbe arrivare soprattutto se la Juventus non dovesse riuscire ad acquistare a parametro zero David Alaba.

L'austriaco infatti lascerà con ogni probabilità il Bayern Monaco ma le richieste importanti sull'ingaggio (vorrebbe 15 milioni di euro a stagione) potrebbero portare la Juventus a decidere di investire su un'alternativa.

Il mercato della Juventus

Rami Bensebaini è una possibilità di mercato per la difesa della prossima stagione ma non è la sola.

Piacciono diversi profili, si segue ad esempio Sergio Ramos. Lo spagnolo dovrebbe rimanere al Real Madrid ma non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la società spagnola, in scadenza a giugno 2021. Piace anche il giovane centrale dell'Hellas Verona Matteo Lovato, vera e propria rivelazione in questo inizio stagione con la maglia della società veneta. Sul classe 2000 però ci sarebbe la concorrenza del Milan, che potrebbe presentare un'offerta per il giocatore già durante il Calciomercato invernale.