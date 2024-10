Il tecnico italo-brasiliano della Juventus Thiago Motta dopo la squalifica di una giornata di Francisco Conceição si trova a dover affrontare tante assenze sulle fasce. La situazione è difficile in vista del match contro la Lazio, previsto per il 19 ottobre, quando il tecnico bianconero dovrà trovare soluzioni alternative per sostituire il giocatore portoghese. Il tecnico spera nel recupero di Timothy Weah, ma è probabile che attinga anche dalla Juventus Next Gen. In particolar modo potrebbe essere inserito in prima squadra Livano Comenencia, esterno destro classe 2004 della squadra allenata da Paolo Montero.

Thiago Motta spera nel recupero di Weah

Motta spera di avere a disposizione Timothy Weah, attualmente alle prese con un problema alla caviglia. Se il calciatore statunitense non riuscisse a recuperare in tempo, la Juventus sarà costretta a fare affidamento ai giovani. In tal caso, il tecnico potrebbe dover pescare dalla Next Gen, convocando l'olandese Livano Comenencia, un elemento che si distingue per la sua velocità e per la capacità di saltare l’uomo grazie alla sua tecnica.

La carriera professionale di Comenencia

Livano Comenencia è nato a Breda, in Olanda, il 3 febbraio 2004 ed è entrato settore giovanile del PSV Eindhoven all'età di otto anni. Cresciuto nel vivaio dei biancorossi, ha fatto enormi progressi, tanto da essere aggregato alla seconda squadra, lo Jong PSV, nell'estate del 2021.

Qui, sotto la guida di Ruud Van Nistelrooy, ha accumulato 60 presenze e segnato il suo primo gol, ricevendo anche diverse convocazioni in prima squadra.

Il 31 agosto 2023 aveva lasciato il PSV per trasferirsi alla Juventus per circa tre milioni di euro. Il club torinese lo aveva inserito nella formazione della Next Gen, allenata da Brambilla, dove diventa subito un punto fermo.

Le caratteristiche tecniche di Comenencia

Nonostante un passato da mediano, Comenencia negli anni si è affermato sulla corsia di destra. Può ricoprire sia il ruolo di terzino basso che quello di esterno a tutta fascia, grazie alla sua capacità di abbinare sprint e tecnica. Nella Juventus di Thiago Motta potrebbe quindi giocare anche da trequartista di fascia destra nel 4-2-3-1.

In questa stagione fino ad adesso con la Juventus Next Gen ha disputato 8 match nel campionato di Serie C fornendo un assist, a questi bisogna aggiungere una presenza in Coppa Italia di Serie C.