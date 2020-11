La Juventus in queste ultime stagioni sta investendo in diversi giovani di qualità. La rosa bianconera si è ringiovanita, con un'età media evidentemente più bassa rispetto alla scorsa stagione. Quello che però sembra evidente è che per vincere è necessario avere un mix fra giovani e giocatori d'esperienza, per questo i bianconeri potrebbero investire già dalla prossima stagione anche su profili affermati. Nelle ultime ore si parla di una possibile occasione di mercato che potrebbe arrivare dalla Francia. Il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Angel Di Maria andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e sembrerebbe non voler rinnovare con la società francese.

Potrebbe quindi lasciare il Psg per una nuova esperienza professionale. L'argentino potrebbe trasferirsi alla Juventus, dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra al Real Madrid Cristiano Ronaldo. I due hanno vinto insieme diversi trofei, fra questi spicca la Champions League. Sarebbe proprio il portoghese a volere il suo acquisto.

CR7 avrebbe suggerito l'acquisto di Di Maria

Secondo Tuttojuve.com, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla Juventus l'acquisto del centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Angel Di Maria. L'argentino andrà in scadenza a giugno 2021 e potrebbe essere il profilo ideale per incrementare il livello tecnico della rosa bianconera. Sarebbe l'ideale anche dal punto di vista tattico in quanto potrebbe giocare sia come centrocampista di fascia nel 3-5-2 che come trequartista in caso di 3-4-1-2.

Se da una parte c'è il vantaggio di un arrivo a parametro zero, dall'altra il ''problema'' potrebbe essere l'ingaggio. L'argentino vorrà garantito un notevole stipendio per accettare l'offerta bianconera. Considerando la decisione della società bianconera di diminuire il monte ingaggi, la trattativa potrebbe non essere delle più agevoli.

Il mercato dei parametri zero

Angel Di Maria è solo uno dei giocatori che vanno in scadenza a giugno 2021 seguiti dalla Juventus. La dirigenza bianconera infatti valuta anche altri investimenti: su tutti piacciono Sergio Ramos del Real Madrid e David Alaba del Bayern Monaco. Entrambi però starebbero definendo il rinnovo con le rispettive società e difficilmente cambieranno squadra.

In questo momento le principali occasioni di mercato potrebbero arrivare dalla Serie A. Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sembrerebbero lontani da un eventuale rinnovo di contratto nonostante vadano in scadenza a giugno 2021. A questi bisogna aggiungere anche la punta Milik del Napoli e il centrocampista Nicolò Rovella del Genoa.