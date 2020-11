La Lazio scende in campo questa sera - mercoledì 4 novembre - alle 18:55 in Russia, contro lo Zenit di San Pietroburgo, per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. La partita si preannuncia molto difficile per i ragazzi di Inzaghi, con una squadra come lo Zenit che, per rimanere attaccata al treno qualificazione, deve per forza vincere.

La Lazio si presenta in Russia decimata dalle assenze, tra le quali spiccano quelli di Immobile, Leiva, Strakosha e Luis Alberto, elementi fondamentali nello scacchiere tattico del tecnico.

Scelte di formazione obbligate per Inzaghi

Scelte obbligate in casa Lazio per il match di stasera.

In porta gioca Reina, alla terza presenza da titolare. In difesa rientra Luiz Felipe, che dovrebbe prendere il posto di Patric sul centrodestra, affiancando Hoedt e Acerbi nella classica difesa a tre usata da Inzaghi.

A centrocampo, vicino all'inamovibile Milinkovic-Savic, giocano Parolo e la sorpresa Akpra-Akpro, già in gol nel primo match disputato in Champions League nella vittoria contro il Borussia Dortmund. Sulle fasce agiranno Marusic e Fares, mentre in attacco si concentrano i dubbi maggiori di Inzaghi. Le coppie provate durante la rifinitura sono Muriqi-Pereira e Correa-Caicedo, con i primi due che sarebbero in leggero vantaggio, anche se il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi nella riunione tecnica pre-partita.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Pereira, Muriqi. All. Inzaghi

Lazio in cerca della seconda vittoria, lo Zenit vuole smuovere la classifica del girone

La Lazio, nella partita di stasera, che si disputerà in uno stadio con la presenza di pubblico (sono previsti circa 20mila spettatori a San Pietroburgo), si gioca molte chance per la qualificazione alla prima fase ad eliminazione diretta; con una vittoria infatti, si porterebbe a 7 punti, con le ultime due partite su tre da giocare poi all'Olimpico.

La gara è estremamente importante anche per lo Zenit di mister Semak, ancora fermo a zero punti nella classifica del girone di Champions (ha perso 2-1 contro il Bruges e 2-0 contro il Borussia Dortmund). I russi si giocano infatti la qualificazione proprio nei prossimi due match contro la Lazio, nei quali cercheranno di ottenere il massimo della posta in entrambe le partite per rimanere in corsa per la qualificazione.