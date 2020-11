Primadonna è alla ricerca di figure da inserire negli organici dei punti vendita presenti nel territorio di Roma. Le figure ricercate sono quelle di addetto alle vendite, responsabile del negozio e tirocinante per il ruolo di addetto alle vendite.

Le figure ricercate

Le posizioni di lavoro che Primadonna ha aperto a Roma sono quelle di addetto alle vendite in diversi negozi presenti nella capitale. Si ricercano, infatti, per la figura di addetto alle vendite, candidati per il centro commerciale Casalbertone e per il centro commerciale Porte di Roma. Nel nuovo centro commerciale Maximo, la figura ricercata è quella di responsabile di negozio, mentre per il negozio sito al centro commerciale "La Romanina", si offrono tirocini sempre per addetti alla vendita nei negozi.

Requisiti

I requisiti richiesti da Primadonna si differenziano a seconda del lavoro per il quale ci si vuole candidare. Per quanto riguarda gli addetti alla vendita in negozio, sono necessari: passione per il settore della moda, almeno due anni di esperienza in un negozio di abbigliamento, buona attitudine nel dialogare con i clienti, ottimo livello della lingua inglese, capacità di problem solving e infine la disponibilità di lavorare su turni spalmati su i sette giorni della settimana.

Per chi invece volesse candidarsi al ruolo di responsabile del negozio, i requisiti richiesti sono: un minimo di almeno due anni di esperienza nel ruolo, essere in grado di coordinare le attività del punto vendita e disponibilità e dialogo sia verso i colleghi sia verso i clienti.

Per il ruolo di tirocinante nei punti vendita bisogna saper padroneggiare gli strumenti informatici. Inoltre, è richiesta una buona dimestichezza della lingua inglese, la propensione a lavorare in gruppo, capacità di gestione dello stress e flessibilità su i turni di lavori, che saranno da lunedì alla domenica

Come candidarsi

Come partecipare alle selezioni per i posti di lavoro a Roma negli store Primadonna?

Coloro che sono interessati ai ruoli ricercati dall'azienda possono inviare il proprio curriculum vitae sul sito ufficiale di Primadonna nella sezione "Lavora con noi", in cui compariranno tutte le posizioni aperte. Infine, per gli aspiranti che non sono interessati alle posizioni attualmente aperte ma vogliono candidarsi presso la società, è possibile inviare una candidatura spontanea per proporsi in base alle proprie esperienze lavorative e attitudini.