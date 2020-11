Il Milan, imbattuto e capolista del campionato di Serie A, ha iniziato al meglio anche la stagione in Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli sono in testa al Gruppo H con 6 punti, davanti a Lille con 4 punti, Celtic con 1 punto e Sparta Praga con 0 punti. Nella terza giornata ci sarà la sfida tra Milan e Lille a San Siro. Appuntamento fissato alle ore 21 di giovedì 5 novembre 2020. La partita contro i ragazzi di Christophe Galtier verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ma si potrà vederla anche in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre. Nell’attesa di vedere cosa succederà sul terreno di gioco, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club nelle competizioni della UEFA, nonché al bilancio tra Milan e squadre francesi.

Milan mai vittorioso contro il Lille nelle precedenti sfide

Il Milan ha affrontato due volte il Lille in passato nelle competizioni della UEFA. L’unico precedente risale alla stagione 2006/07 di Champions League. Durante la fase a gironi non riuscirono a vincere nessuna delle due sfide i rossoneri. L’andata in trasferta finì 0-0, mentre il ritorno in casa terminò 0-2. A segno Peter Odemwingie e Abdul Kader Keita per gli ospiti. Nonostante quello che accadde nel doppio confronto contro il Lille, ci fu il passaggio del turno per il Milan, come prima classificata del proprio raggruppamento.

Nei turni successivi eliminò nell’ordine Celtic, Bayern Monaco e Manchester United, prima di trionfare all’ultimo atto del torneo contro il Liverpool ad Atene.

Dunque, portò bene sfidare la squadra francese e chissà che non lo sia anche quest’anno in Europa League, dove tra l’altro i rossoneri hanno già affrontato e battuto il Celtic, come accadde proprio in quella trionfale stagione di Champions League.

Stavolta riuscirà il Milan a sfatare il tabù Lille? Considerando le sfide complessive contro squadre francesi nelle competizioni europee, c’è un bilancio positivo per i rossoneri.

In 28 sfide disputate hanno vinto ben 13 partite, pareggiandone 7 e perdendone 8. Se vengono prese in considerazione soltanto le sfide giocate in casa, abbiamo un bilancio ancor più positivo. In 14 incroci si sono registrate 9 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. L’unica partita persa fu proprio contro il Lille nella stagione menzionata in precedenza.

Il club francese, dal canto suo, non ha affrontato solamente il Milan nelle competizioni della UEFA. I precedenti contro squadre italiane negli annali del calcio sono stati 10 in passato, con un bilancio di 5 partite vinte, a fronte di un pareggio e 4 sconfitte. Non male specialmente il bottino in trasferta, dove il Lille ha vinto contro Parma e Fiorentina, oltre al Milan di cui abbiamo già ampiamente parlato, mentre ha perso contro Genoa e Inter. Nessun pareggio registrato in Italia.