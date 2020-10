L’Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk nella 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri, dopo aver pareggiato 2-2 all’esordio stagionale contro il Borussia Mönchengladbach in casa, saranno in trasferta a Kiev. Appuntamento fissato alle ore 18.55 di martedì 27 ottobre all’NSK Olimpiyskiy. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ma non in chiaro su Canale 5, dove si potrà vedere la sfida della Juventus per questo turno.

I ragazzi di Luís Castro, dopo aver battuto il Real Madrid nella 1ª giornata con il risultato di 2-3, ospiteranno l’Inter, contro cui non hanno mai vinto, per allungare in classifica nel Gruppo B.

Non sarà facile per i nerazzurri, che solo pochi mesi fa avevano sconfitto lo Shakhtar Donetsk in Europa League. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo un’occhiata ai precedenti tra i due club nelle competizioni UEFA.

Inter imbattuta contro lo Shakhtar Donetsk in Europa

I ragazzi di Antonio Conte avevano superato lo Shakhtar Donetsk lo scorso mese di agosto nella semifinale di Europa League. In quell’occasione si registrò una vittoria netta per 5-0 in campo neutro. Ad aprire le marcature ci pensò Lautaro Martínez nel primo tempo. Nella ripresa raddoppiò l’Inter con la rete di Danilo D'Ambrosio, dopodiché andò nuovamente a segno l’attaccante argentino. A firmare una doppietta fu anche il suo compagno di reparto Romelu Lukaku.

Il bilancio dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk è di 2 vittorie e 1 pareggio, con 8 goal messi a referto e appena 1 goal incassato. Nella stagione 2005/06, le due squadre si incrociarono durante la fase di qualificazione alla Champions League. L’Inter s’impose per 0-2 in trasferta, grazie alle reti di Obafemi Martins e Adriano.

Finì 1-1 il match di ritorno in casa a San Siro. I marcatori furono Álvaro Recoba ed Elano. I nerazzurri si qualificarono così alla fase a gironi della competizione.

L’Inter, oltre allo Shakhtar Donetsk, ha affrontato anche altre squadre ucraine in passato. Il bilancio complessivo è di 6 vittorie e 3 pareggi.

Nonostante tutto, non sarà una passeggiata la trasferta di Kiev, specie alla luce di quanto visto nella sfida del Santiago Bernabéu nella 1ª giornata della fase a gironi, dove i ragazzi di Luís Castro hanno superato i pluricampioni d’Europa del Real Madrid, rifilandogli addirittura 3 goal nella prima frazione di gioco e sciupando altre occasioni da rete per tutta la partite.

Prendendo in considerazione i precedenti dello Shakhtar Donetsk contro squadre italiane, abbiamo 7 vittorie, 2 pareggi e 16 sconfitte. Un bilancio che risulta essere meno negativo se si guardano le sole sfide casalinghe: 5 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte.