Domenica 22 novembre alle ore 20:45 si giocherà Napoli-Milan, match valido per l'ottava giornata di Serie A. I partenopei, nella giornata precedente, hanno avuto la meglio nell'incontro fuori dalle mura amiche col Bologna di Mihajlović col risultato di 1-0, per merito del goal di Osimhen nella prima frazione. I rossoneri, invece, hanno pareggiato nella partita casalinga col Verona di Juric per 2-2, con le reti di Ibrahimovic e l'autogol di Magnani per i milanesi, e l'autogol di Calabria e la rete di Barak per gli scaligeri.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi sei match di Serie A vedono il Napoli in netto vantaggio, avendo ottenuto la vittoria i due occasioni, mentre quattro volte l'incontro è terminato con un pareggio.

Napoli, 4-3-3 forse senza l'infortunato Osimhen

Gennaro Gattuso e il suo Napoli affronteranno questo big match di Serie A sapendo di non poter probabilmente contare sulle prestazioni di Osimhen, infortunatosi nella gara di Nations League tra Nigeria e Sierra Leone. Il tecnico ex Pisa, per avere la meglio sulla capolista, potrebbe scegliere un propositivo 4-3-3, con Ospina tra i pali. Pochi dubbi sembrano esserci nel reparto difensivo, con Di Lorenzo e Hysaj che saranno i terzini e la coppia Manolas-Koulibaly che si piazzerà al centro del reparto. In mezzo al campo troveremo probabilmente Zielinski, Fabian Ruiz e Bakayoko. Tridente offensivo, infine, che avrà ottime chance di essere composto inizialmente da Lozano, Mertens e Insigne, con Politano e Petagna pronti a subentrare a match in corso qualora ce ne fosse bisogno.

Milan, a caccia della quarta vittoria in trasferta

Stefano Pioli e il suo Milan si trovano in vetta al campionato con 17 punti ottenuti in sette gare disputate, uscire vittoriosi da questa delicata trasferta potrebbe alzare definitivamente l'asticella delle ambizioni rossonere in questa stagione. Pioli, però, non guiderà la squadra dalla panchina, in quanto risultato positivo al Covid-19, quindi subentrerà l'allenatore in seconda Giacomo Murelli.

Per tentare l'affondo sui napoletani, il tecnico in seconda Murelli potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Quartetto arretrato che dovrebbe essere composto da Calabria come terzino destro e Theo Hernandez sul versante opposto, con Kjaer e Gabbia al centro del reparto.

Sulla linea mediana, invece, gli interpreti iniziali dovrebbero essere Kessiè e Bennacer. A trequarti campo, infine, avranno buone possibilità di essere titolari Castillejo, Calhanoglu e Rebic che avranno il compito di fornire palle gol al vertice offensivo Ibrahimovic. Non saranno del match, causa infortunio, Saelemaekers e Romagnoli.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, insigne.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessiè, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

Allenatore: Giacomo Murelli.