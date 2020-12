Alla Sardegna Arena di Cagliari si gioca il match valido per l'undicesima giornata di Serie A tra Cagliari e Inter. Le due squadre hanno cominciato la stagione con obiettivi ben diversi. I padroni di casa puntano ad una salvezza tranquilla, così come successo lo scorso anno. Gli ospiti, invece, ora non possono che puntare alla vittoria dello scudetto, soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee. La partita si giocherà domenica 13 dicembre, alle ore 12:30.

Le ultime su Cagliari-Inter

Il Cagliari punta ad una salvezza tranquilla anche in questa stagione, così come successo l'anno scorso.

I rossoblu hanno fatto comunque una campagna acquisti importante, con l'arrivo di giocatori di esperienza come Diego Godin e di talento come Marin e Sottil, oltre a recuperare Leonardo Pavoletti, che lo scorso anno ha saltato tutta la stagione per un grave infortunio al ginocchio. La prima parte di quest'annata non è stata negativa, visto che i padroni di casa hanno raccolto 12 punti in dieci partite e sono a più sei sul Torino, terzultimo in zona retrocessione. La squadra di Eusebio Di Francesco viene da due pareggi consecutivi, l'ultimo in trasferta contro il Verona per 1-1.

L'Inter in campionato è reduce da tre vittorie consecutive, l'ultima arrivata in casa contro il Bologna per 3-1, con Hakimi mattatore con una doppietta. I nerazzurri sono secondi in classifica con 21 punti, a più uno su Napoli e Juventus e a meno cinque dal Milan capolista.

Gli ospiti non possono che puntare allo scudetto, visto che sono stati eliminati dalle coppe europee. Ultimo posto nel girone Champions lascia tanta amarezza, soprattutto dopo il pari per 0-0 nell'ultimo turno contro lo Shakhtar visto che sarebbe bastato vincere tale sfida per qualificarsi agli ottavi.

Probabili formazioni Cagliari-Inter

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, scenderà in campo con il solito 4-2-3-1.

Al centro dell'attacco ci sarà il bomber Pavoletti, visto che Simeone, Ounas, Godin e Nandez sono ancora ai box. Alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Sottil, Joao Pedro e Zappa.

Solito 3-5-2 per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che inevitabilmente cambierà qualcosa rispetto a quanto visto in Champions League. In attacco la coppia sarà formata da Lukaku e Sanchez, favorito su Lautaro.

In mezzo al campo potrebbe esserci una chance per Eriksen, viste le condizioni non ottimali di Barella e Vidal.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Zappa; Pavoletti.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.