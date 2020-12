Secondo quanto riportato da 'todofichajes.com' il trequartista del Milan, Hakan Calhanoglu, avrebbe deciso che non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri in scadenza nel giugno 2021. Per tutelarsi, il Milan avrebbe messo gli occhi sul trequartista del Verona, Mattia Zaccagni. Il giocatore si sta mettendo in luce sotto la guida di Juric, trovando la giusta continuità.

Milan, Calhanoglu non dovrebbe rinnovare

Il portale spagnolo riferisce che Calhanoglu non avrebbe intenzione di firmare un nuovo contratto e che il club non lo venderà nella finestra di gennaio, il che significa che dovrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero alla fine della stagione.

Il giocatore intanto sembra tranquillo e continua a mettere a segno ottime prestazioni sotto la guida dell'allenatore Stefano Pioli, il quale sarebbe già un po' preoccupato all'idea di non avere più un giocatore così importante a disposizione per la prossima stagione. Il 26enne sarà libero di accordarsi con un altro club a gennaio e ci sono diverse pretendenti, con Paris Saint-Germain e Manchester United che sarebbero in pole position per assicurarsi le prestazioni del turco. L'intenzione del turco, se confermata, andrà a svantaggio del Milan dal punto di vista economico, poiché il giocatore era arrivato in rossonero per 20 milioni di euro, ma la differenza tra le richieste del giocatore e l'offerta della società rossonera sembra essere incolmabile.

I tifosi si augurano che la trattativa con Gianluigi Donnarumma, per il rinnovo del contratto, possa chiudersi diversamente anche perché il portiere italiano è uno dei punti cardine della squadra rossonera.

Calciomercato Milan, Zaccagni potrebbe sostituire Calhanoglu

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', il Milan sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista dell'Hellas Verona, Mattia Zaccagni, ma sul giocatore ci sarebbe l'agguerrita concorrenza della Lazio.

Il 25enne ha segnato due gol e regalato due assist in 10 presenze in Serie A finora in questa stagione ed è diventato un elemento chiave della squadra di Ivan Juric. L'attuale capolista della Serie A sarebbe cominciando a monitorare da vicino la crescita di Zaccagni, il quale appare ora un giocatore completo e molto pericoloso durante la manovra offensiva.

Il suo nome sarebbe già iniziato a circolare sul mercato, e la Lazio di Claudio Lotito sembra essere tra le società più interessate. Il direttore sportivo laziale, Igli Tare, vorrebbe battere la concorrenza, ma è consapevole che per il giocatore è stato fissato un prezzo di almeno 20 milioni di euro. Il report aggiunge come il Milan sembra essere tra le squadre che potrebbero tentare un assalto per il giocatore, in quanto aumenterebbero le scelte a disposizione di Stefano Pioli. La trattativa potrebbe subire un'accelerata nel caso in cui il Milan decidesse definitivamente di concludere le trattative per il rinnovo di Hakan Calhanoglu, poiché Zaccagni appare essere il sostituto ideale.