L'ex presidente della Figc Franco Carraro è tornato di nuovo alla ribalta mediatica negli ultimi giorni. In un'intervista infatti l'ex dirigente si è soffermato su Calciopoli dichiarando in primis che lo scudetto 2004-2005 lo avrebbe vinto comunque la Juventus perché la squadra più forte. Successivamente ha poi sottolineato come il suo più grande errore da presidente della Figc fu quello di non cambiare i designatori Bergamo e Pairetto, sostituendoli con Collina. Infine ha chiuso l'intervista dichiarando che quello scudetto fu un "titolo di potere" per la Juventus, facendo intendere come la società bianconera lo avesse esercitato sui designatori arbitrali.

Non è mancata evidentemente la risposta dell'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, che ha accusato in maniera pesante Franco Carraro. Secondo l'ex amministratore delegato fu proprio l'allora presidente della Figc a guidare i designatori verso alcune decisioni a favore delle squadre milanesi e contro la Juventus. Lo dimostrano alcune intercettazioni. Moggi ha menzionato infatti la telefonata di Carraro a Bergamo in merito ad un Inter-Juventus.

Le telefonate di Carraro al designatore Bergamo

Come ha sottolineato Luciano Moggi in una recente intervista, da un'intercettazione si può ascoltare Carraro che invita Bergamo ad informare Rodomonti (arbitro del match) di non favorire la Juventus in occasione del match contro l'Inter. C'è stata poi un'ulteriore intercettazione con protagonisti Carraro e Bergamo in cui emerge come l'ex Presidente della Figc invitava il designatore arbitrale a favore il Milan contro la Fiorentina.

Inoltre l'ex dirigente della Figc avrebbe guidato anche alcune retrocessioni in Serie B.

Per questo secondo Moggi Luciano, Carraro nell'ultima intervista recentemente concessa avrebbe fatto meglio a dichiarare solamente che la Juventus nella stagione 2004-2005 era la squadra più forte senza aggiungere che quello scudetto era frutto del potere.

La sentenza Calciopoli

La sentenza Calciopoli portò alla non assegnazione dello scudetto 2004-2005. Quello del 2005-2006 è stato invece assegnato all'Inter, che in quella stagione arrivò terza. Il Milan secondo in classifica venne punito infatti con alcuni punti di penalizzazione, da qui il titolo alla squadra nerazzurra. La Juventus invece venne retrocessa in Serie B con diversi punti di penalizzazione.

La squadra bianconera, dopo aver vinto il campionato di Serie B nella stagione 2006-2007, piano piano ha ricostruito fino a ritornare uno dei top club europei. Attualmente per il Ranking Uefa è la terza in classifica fra le società europee.