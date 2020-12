La Juventus, dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev in Champions League, è attesa dall'ennesimo banco di prova della stagione. Il derby di Torino può rappresentare infatti un'altra occasione per rilanciarsi in campionato, considerando che attualmente i bianconeri non possono permettersi di perdere altri punti. La squadra di Pirlo è al quarto posto a 17 punti, a -6 dal Milan capolista. Negli ultimi giorni il più bersagliato dalla critica è stato il tecnico Andrea Pirlo, in riferimento soprattutto al pareggio della scorsa giornata contro il neopromosso Benevento. Sull'andamento della Juventus in campionato si è soffermato anche l'ex amministratore delegato Luciano Moggi, intervistato da Kiss Kiss Napoli.

L'ex dirigente ha dichiarato che è da escludere un ribaltone sulla panchina bianconera, in particolar modo è improbabile che la società possa richiamare Massimiliano Allegri in caso di flop di Pirlo. Ha infatti dichiarato: "La Juventus non richiamerà mai Allegri".

Luciano Moggi sul campionato

L'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi si è soffermato anche sul campionato, confermando che la sua favorita rimane la squadra di Pirlo. Tutto però passa da Cristiano Ronaldo e dal suo apporto che vorrà dare alla Juventus. Evidente il riferimento alla mancata presenza del portoghese contro il Benevento, dove la squadra di Pirlo ha rimediato solo un pareggio. Luciano Moggi ha poi aggiunto: "La seconda favorita è l'Inter". L'ex dirigente si è soffermato anche sul Napoli sottolineando come i campani attualmente esprimano il miglior calcio in Italia.

Moggi però ha escluso la squadra di Gattuso dalla lotta per il campionato. Il motivo, secondo l'ex dirigente bianconero, è che manca un leader nella rosa.

La decima giornata di campionato

Secondo Moggi quindi, l'eventuale conferma della Juventus in campionato passa dall'apporto che potrà dare Cristiano Ronaldo. A tal proposito la punta portoghese sarà titolare nella sfida contro il Torino prevista sabato 5 dicembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium.

CR7 farà coppia con Dybala, considerando la squalifica per due giornate di Morata. Lo spagnolo infatti è stato espulso a partita finita contro il Benevento, con il Giudice Sportivo che ha decretato la sua squalifica per due giornate. Passando invece alla seconda candidata per lo scudetto per Moggi, la squadra di Conte giocherà sabato 5 dicembre alle ore 20:45 contro il Bologna.

La giornata di domenica 6 dicembre vedrà invece il Napoli impegnato alle ore 18:00 a Crotone mentre la capolista Milan sfida la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il match di Marassi è previsto alle ore 20:45.