La Juventus, nel mercato di gennaio, potrebbe cercare di sfruttare qualche occasione di mercato sia in entrata che in uscita. In modo particolare il club bianconero potrebbe cercare qualche acquirente per Sami Khedira. Il giornalista Paolo Paganini, ai microfoni di TMW, ha parlato proprio del futuro del centrocampista tedesco: “L'ultima offerta è quella dell'Everton”. In questi mesi, Sami Khedira si è allenato sempre con i suoi compagni di squadra, anche se di fatto non rientra nei piani di Andrea Pirlo. Il giocatore è fuori dal progetto tecnico e per lui si era parlato anche di una possibile rescissione del contratto.

Il futuro di Khedira

Sami Khedira, nelle ultime settimane, ha lasciato intendere che gli piacerebbe giocare in Premier League, e chissà che il suo futuro non possa essere davvero in Inghilterra.

Stando a quanto ha affermato Paolo Paganini, il tedesco sarebbe finito nel mirino dell’Everton. Alla guida del club c’è Carlo Ancelotti che conosce molto bene Khedira visto che lo ha allenato ai tempi del Real Madrid. Inoltre, secondo il giornalista, la Juventus potrebbe fare anche qualche acquisto in Premier League: “Potrebbe anche riaprirsi la pista Emerson Palmieri che piace pure al Napoli". Dunque, se la Juventus vorrà il terzino del Chelsea dovrà guardarsi anche dalla concorrenza dei partenopei.

La Juventus potrebbe cercare un regista

In questi giorni si parla molto del gioco espresso dalla Juventus e per alcuni esperti la squadra di Andrea Pirlo avrebbe poca qualità. Per questo motivo, per alcuni media, la dirigenza bianconera dovrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la mediana. Proprio dei possibili acquisti a centrocampo ha parlato Paolo Paganini: “C’è sempre l'idea di prendere un regista alla Pirlo”.

Per il giornalista, però, la Juventus potrebbe fare qualcosa a centrocampo solo in caso di cessione di Bernardeschi.

Infine, Paolo Paganini ha parlato anche di un interessamento da parte dei bianconeri per Torreira: “Per caratteristiche può interessare anche alla Juve, andrebbe bene anche a Pirlo”.

Dunque, nella prossima finestra di mercato sarà interessante scoprire se Fabio Paratici metterà a segno qualche colpo oppure no.

Inoltre, bisognerà capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero piacerebbe al Paris Saint - Germain: il club francese per avere la Joya potrebbe offrire Mauro Icardi. Ma l’ex Inter non scalderebbe più di tanto la Juventus che in quel ruolo ha già Alvaro Morata. In ogni caso il futuro del numero 10 juventino resta ancora da definire: non è ancora arrivato il rinnovo di contratto con il club bianconero e la trattativa tra le parti, al momento, sarebbe in standby.