In questi giorni i giocatori della Juventus stanno godendo di alcuni giorni di riposo. Infatti, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 28 dicembre. Molti calciatori hanno scelto di passare le vacanze a Torino, altri, invece, hanno deciso di spostarsi altrove. Fra questi c'è Juan Cuadrado che insieme alla sua famiglia si trova in montagna. Il colombiano ha condiviso sui social le foto che lo ritraggono in vacanza con la famiglia e questi scatti hanno generato alcune polemiche. In molti, però, hanno sottolineato che in questo periodo sono vietati gli spostamenti. Ma a far chiarezza sulla vacanza in montagna del numero 16 juventino ci ha pensato il direttore dell'hotel che sta ospitando il colombiano: "Cuadrado è arrivato mercoledì 23 dicembre, prima della variazione in zona rossa dell’intero territorio nazionale".

Giovanni Mongolla ha anche sottolineato che il calciatore si è attento alle normative.

Vacanza in montagna per Cuadrado

Juan Cuadrado sta trascorrendo le vacanze di Natale con la sua famiglia in montagna e questo ha causato alcune polemiche. Ma il calciatore ha rispettato le regole poiché ha raggiunto Limone il 23 dicembre. Adesso Cuadrado trascorrerà ancora alcune ore in montagna come ha spiegato il direttore dell'hotel che ospita il giocatore della Juventus: "Sicuramente trascorrerà ancora due notti qui. Lunedì presumo che tornerà a Torino per la ripresa degli allenamenti". Mingolla ha anche parlato del Cuadrado più privato: "Un personaggio molto tranquillo, simpatico e alla mano, non spavaldo". Il manager dell'hotel ha poi aggiunto che il giocatore è arrivato un po' giù di morale vista la sconfitta contro la Fiorentina.

Cuadrado si sta dedicando alla famiglia, fa lunghe passeggiate e si dedica anche alla palestra.

Anche Dybala e Arthur sono in montagna

Non solo Juan Cuadrado ha scelto di passare alcuni giorni in montagna. Infatti, anche Paulo Dybala e Arthur hanno scelto alcune località sciistiche. Il numero 10 juventino si trova insieme alla sua compagna Oriana Sabatini e al loro cane.

Adesso, però, le vacanze stanno terminando visto che la ripresa è fissata per il 28 dicembre. Se Cuadrado, Dybala e Arthur hanno scelto la montagna c'è chi come Cristiano Ronaldo è volato al caldo. CR7, insieme alla sua famiglia, è a Dubai. Ma per lui non ci sarà nessun problema per il rientro come ha rivelato Roberto Testi direttore dell'ASL di Torino: "L’isolamento lo faranno anche i calciatori, ma nelle modalità previste dalla Figc".

Dunque, per la Juventus le vacanze stanno volgendo al termine e la squadra dovrà mettere nel mirino la partita del 3 gennaio contro l'Udinese.