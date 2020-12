La Juventus ha chiuso il suo 2020 con una sconfitta contro la Fiorentina. Questa partita ha scatenato diversi dibattiti e in modo particolare ci sono alcuni episodi arbitrali su cui i bianconeri hanno da recriminare. Alla squadra di Pirlo mancherebbero due rigori e ha lasciato alcune perplessità anche la mancata espulsione di Borja Valero. Ma nel corso di questa prima parte di stagione, ci sarebbero altri episodi che hanno fatto arrabbiare la Juventus. Infatti, nelle sfide contro Roma, Crotone, Verona, Benevento, Torino e Atalanta i bianconeri hanno qualcosa da recriminare.

Il dossier sugli episodi arbitrali

La Juventus, in questo inizio stagione, si è vista negare alcuni rigori e anche qualche mancata espulsione ha lasciato delle perplessità. Il primo episodio controverso riguarda il match contro la Roma, nel quale Pellegrini non ha ricevuto un secondo cartellino giallo che gli sarebbe valso l'espulsione. L'altra partita sotto osservazione è quella contro il Crotone. La Juventus, in quella sfida, ha ritenuto eccessiva l'espulsione di Federico Chiesa. Anche nella partita successiva ovvero quella contro il Verona, la Juventus ha qualcosa da recriminare. In modo particolare, l'arbitro Pasqua e il Var non intervengono su una trattenuta in area su Bernardeschi. L'altra partita finita nella lente di ingrandimento della Vecchia Signora è quella contro il Benevento.

Anche in quella sfida l'arbitro era Pasqua che non ha fischiato un fallo da rigore su De Ligt. Il fischietto non viene richiamato dal Var e a fine partita c'è un po' di nervosismo tra i giocatori juventini. Morata va da Pasqua e l'arbitro lo espelle per proteste. La quinta sfida, nella quale, la Juventus ha da recriminare è quella contro il Torino.

Lukic fa un brutto fallo su Bentancur e non viene sanzionato con il rosso.

Anche nella partita contro l'Atalanta, Romero e De Roon dovevano essere espulsi ma l'arbitro e il Var sono intervenuti. Infine, la gara che ha fatto traboccare il vaso è quella contro la Fiorentina. Il signor La Penna prima nega il secondo giallo che sarebbe costato l'espulsione di Borja Valero e poi non fischia due rigori su Cristiano Ronaldo e Bernardeschi.

In particolare, il fallo subito dal numero 33 juventino è parecchio evidente e questo mancato penalty ha generato una reazione piuttosto dura da parte di Pavel Nedved. Il vicepresidente bianconero in segno di protesta ha lasciato lo stadio anzi tempo. Dunque, queste sette sfide sarebbero costate diversi punti alla Juventus e questo ha generato un po' di rabbia in Pirlo e nei suoi ragazzi.

La Juventus è in vacanza

Adesso, la Juventus si è lasciata alle spalle gli episodi arbitrali avversi e la squadra sta godendo di un breve periodo di vacanza. Molti calciatori sono rimasta Torino, mentre Cristiano Ronaldo ha scelto di andare a Dubai. La ripresa degli allenamenti per i bianconeri è fissata per lunedì 28 dicembre.