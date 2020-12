La Juventus ha chiuso il 2020 con un risultato molto deludente. I bianconeri martedì 22 dicembre hanno perso per 0-3 contro la Fiorentina. La formazione torinese è andata in svantaggio dopo pochi minuti e successivamente è rimasta in dieci a causa dell'espulsione di Juan Cuadrado. Questo ha costretto Pirlo a fare dei cambi che, però, non hanno inciso sul rendimento della squadra.

Cristiano Ronaldo, tramite Instagram, ha scritto un lungo post nel quale ha chiesto a tutti uno sforzo maggiore: "Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per giocare meglio e vincere in modo più costante". Dunque CR7 vuole di più da parte di tutti e adesso, con l'inizio del nuovo anno, la speranza è che la Juventus ritrovi la strada giusta.

Il messaggio di Cristiano Ronaldo

La partita contro la Fiorentina ha lasciato grande amarezza e delusione in tutto l'ambiente della Juventus. La squadra era reduce da prestazioni importanti e il passo falso contro i viola è stato sorprendente. Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram, ha parlato proprio della debacle contro la Fiorentina: "Con un risultato tutt'altro che accettabile, abbiamo chiuso le partite in programma per il 2020".

Questo è stato indubbiamente un anno particolare per le squadre di calcio che si sono ritrovate a giocare due stagioni in pochi mesi. Quest'argomento è stato affrontato anche da CR7: "Stadi vuoti, protocolli Covid, partite rimandate, lunghe soste e un calendario molto serrato". Subito dopo il campione portoghese ha voluto comunque sottolinare che tutto questo non deve essere una scusa.

Adesso la Juventus è chiamata ad una reazione, e dopo la pausa natalizia tutti dovranno dare qualcosa in più. Le vacanze, come ha spiegato il fenomeno di Madeira, serviranno per recuperare le energie: "Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e più uniti che mai". Ronaldo ha anche spiegato che la squadra deve dare di più: "Noi siamo la Juventus!

E non possiamo accettare niente di meno dell'eccellenza in campo!".

Infine CR7 ha mandato un messaggio a tutti i tifosi della Juventus: "Credete in noi, fidatevi della nostra squadra tanto quanto noi ci fidiamo di voi". Il fuoriclasse lusitano ritiene che alla fine della stagione i bianconeri potranno festeggiare qualche trofeo insieme ai tifosi bianconeri.

Le scuse di Bonucci

Cristiano Ronaldo non è stato l'unico giocatore della Juventus a pubblicare un messaggio per i tifosi. Infatti anche Leonardo Bonucci, tramite Instagram, ha voluto porgere delle scuse al popolo bianconero: "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione". Il numero 19 juventino ha sottolineato che non ci sono giustificazioni: "Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c'è nulla da aggiungere".