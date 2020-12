Sono ripresi gli allenamenti in vista del match della quindicesima giornata di Serie A in casa Crotone. Dopo quattro giorni di riposo la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati presso il centro sportivo "Antico Borgo" per dare vita alla marcia di avvicinamento della prima gara del 2021 che vedrà i rossoblù fare visita il 3 gennaio all'Inter allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

Le ultime ore sono calde per il Crotone anche sul fronte del mercato. Diversi i profili accostati agli "squali", che dovranno prima sfoltire la rosa. Tra i possibili partenti potrebbe esserci anche l'attaccante Emmanuel Rivière, calciatore poco impiegato in stagione anche a causa di alcuni infortuni.

Crotone, tre squadre su Riviere

Arrivato in estate con lo status di svincolato, l'attaccante transalpino Emmanuel Rivière non ha lasciato particolarmente il segno sulla prima parte di stagione del Crotone. Spesso alle prese con degli infortuni, l'ex Cosenza ha collezionato pochi minuti, per lo più spezzoni di gara, andando a realizzare una sola rete, nella prima giornata di Serie A in casa del Genoa. Grande fiducia era stata risposta in lui in estate, con una lunga trattativa che lo ha visto arrivare in rossoblù negli ultimi giorni di contrattazioni. A distanza di alcuni mesi, però, qualcosa potrebbe essere cambiato e il calciatore potrebbe cambiare maglia, venendo girato in prestito in un'altra società. Sul calciatore, negli ultimi giorni, sarebbe stato registrato l'interessamento di tre squadre della cadetteria: Lecce, Salernitana e Cosenza.

Ursino pianifica il mercato rossoblù

Le manovre di mercato del Crotone che verranno apportate nei prossimi giorni dovranno essere prima di tutto discusse tra la società calabrese e il tecnico Giovanni Stroppa. Più volte nei giorni scorsi l'allenatore del Crotone aveva evidenziato la necessità di dovere incontrare la dirigenza, situazione confermata in un'intervista a un sito web locale dal direttore sportivo Beppe Ursino.

"La squadra meritava sicuramente di più sotto l’aspetto dei risultati – sottolinea Ursino - abbiamo sempre fatto gioco anche al cospetto di grandi avversari. Nelle ultime quattro partite, con un calendario meno complesso, sono state messe in atto grandi prestazioni. Mercato? Posso dire che i nomi già circolati non sono veritieri. Parleremo con il tecnico e valuteremo come agire".

Crotone, entrate ma anche uscite

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore vedrebbero la società calabrese pronta a mandare a giocare altrove tre calciatori. Si tratta di Antonio Mazzotta, Tomislav Gomelt e Mattia Mustacchio, impiegati di fatto solamente in alcune apparizioni in amichevoli estive. La società, ad inizio stagione, ha deciso di escluderli dal suo progetto lasciandoli fuori rosa. In entrata, il Crotone avrebbe invece posto la sua attenzione su alcuni attaccanti come Andrej Galabinov dello Spezia, Andrea Pinamonti dell'Inter e Simone Edera del Torino.