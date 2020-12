L'Inter ha già cominciato a lavorare in vista della prossima sessione di Calciomercato di gennaio. I nerazzurri punteranno in primis a sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ci sono alcuni elementi, infatti, che ormai non rientrano nei piani del tecnico salentino e per questo si cercherà una soluzione anche per abbassare il monte ingaggi dopo l'eliminazione dalle competizioni europee. L'allenatore nerazzurro, però, avrebbe indicato anche quali saranno i reparti da rinforzare e uno di questi è quello della corsia sinistra. Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi nuovamente su Marcos Alonso, già seguito a lungo nelle scorse sessioni di calciomercato.

L'Inter potrebbe tornare su Alonso

In casa Inter ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Marcos Alonso. L'esterno spagnolo piace molto al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo volle fortemente proprio al Chelsea, acquistandolo dalla Fiorentina per quasi 30 milioni di euro. Il giocatore non sta trovando molto spazio a Londra in questa stagione, chiuso soprattutto da Chilwell, acquistato dal Leicester questa estate. In questa stagione il classe 1990 ha collezionato solamente tre presenze in Premier League, senza giocare mai in Champions League.

L'Inter lo ha cercato anche questa estate ma i Blues, nonostante l'affollamento in quel reparto, che conta anche Emerson Palmieri, hanno preferito non lasciarlo partire. Operazione che, però, potrebbe essere fattibile solo con la partenza di un esterno in rosa e quello maggiormente indicato sembra essere Ivan Perisic, dato che Ashley Young ha un contratto fino a giugno e solo allora potrebbe lasciare i nerazzurri.

Con Alonso i nerazzurri avrebbero il rinforzo giusto sulla fascia sinistra, in grado di dare il giusto apporto sia in fase offensiva, che in fase difensiva, oltre ad essere molto bravo sui calci piazzati.

La possibile trattativa con il Chelsea

Inter e Chelsea potrebbero, dunque, sedersi al tavolo delle trattative tra qualche giorno per discutere del futuro di Marcos Alonso.

L'esterno sinistro ha un contratto ancora fino a giugno 2023 e questo pone i Blues in una posizione di forza in sede di trattativa, anche se la grande abbondanza sulla fascia sinistra potrebbe favorire i nerazzurri. Lo spagnolo ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, cifra che difficilmente il club meneghino potrà permettersi di investire a gennaio.

Per questo motivo si starebbe studiando una possibile alternativa. Le ipotesi sono due: prestito con diritto o obbligo di riscatto tra diciotto mesi, oppure uno scambio che veda coinvolto lo stesso Perisic, in uscita, o Matìas Vecino, che era stato accostato al club di Abramovich a gennaio dello scorso anno.