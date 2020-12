L'Inter sarà sicuramente protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri penseranno in primis alle cessioni per cercare di snellire la rosa, come richiesto espressamente dal tecnico, Antonio Conte. Con l'eliminazione dalle competizioni europee, infatti, molti giocatori rischiano di non trovare spazio e bisognerà, inoltre, abbassare il monte ingaggi, molto elevato attualmente. Una volta che il club avrà sfoltito la rosa si penserà anche ai rinforzi, uno in mezzo al campo e uno in attacco. Uno degli obiettivi potrebbe essere Alejandro Gomez, che sembra aver rotto con l'Atalanta e, soprattutto, con il proprio tecnico, Gianpiero Gasperini.

Inter su Gomez

L'Inter nella prossima sessione di calciomercato sarà molto attenta alle occasioni che ci saranno. Uno di queste risponderà sicuramente al nome del Papu Gomez. L'argentino ha rotto con l'Atalanta e con Gasperini e proprio ieri, in una storia su Instagram, ha sottolineato come quando andrà via dirà tutta la verità. Il giocatore alzerebbe notevolmente il tasso tecnico della squadra a disposizione di Antonio Conte, oltre a rappresentare un vero e proprio jolly, essendo in grado di giocare sia come seconda punta, al fianco di Romelu Lukaku o Lautaro Martinez, sia in mezzo al campo.

In questa stagione il classe 1988 è stato più volte decisivo con la maglia della Dea. In campionato ha messo a segno quattro reti in nove presenze, mentre in Champions League ha realizzato una rete in sei partite.

Il giocatore ha anche grande esperienza internazionale, cosa gradita all'Inter e al proprio allenatore. I nerazzurri, però, dovranno battere la concorrenza di altre società fortemente interessate a lui, su tutti il Milan, che potrebbe cedere Calhanoglu, e la Roma.

La trattativa con l'Atalanta

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, anche grazie a quelli che sono rapporti commerciali che intercorrono tra la famiglia Percassi e la famiglia Zhang.

I bergamaschi, però, non vorrebbero lasciare andare a costo zero Gomez, nonostante quanto vociferato nelle ultime ore. Per questo motivo le due società potrebbero intavolare uno scambio che non comporti un esborso economico e che porti benefici ad entrambi i bilanci. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Matìas Vecino, che sarebbe gradito a Gasperini essendo in grado di giocare sia sulla trequarti che in mezzo al campo, avendo ottimi tempi di inserimenti.

Entrambi i cartellini verrebbero valutati intorno ai 15 milioni di euro, realizzando una plusvalenza importante soprattutto in questo periodo in cui ci sono state perdite ingenti per la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio.