Dopo un inizio di stagione incerto, l'Inter sembra essersi ripresa, occupando adesso la seconda posizione in campionato, ma i nerazzurri devono anche pensare alla prossima sessione di Calciomercato. I dirigenti hanno parecchi argomenti a cui pensare, tra i quali la complessa vicenda legata a Christian Eriksen. Il danese sembrerebbe destinato a lasciare Milano, inoltre i nerazzurri sarebbero pronti a provare l'assalto per N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea che l'Inter segue da tempo. Il centrocampista, però, potrebbe non essere l'unico obiettivo nerazzurro, infatti la dirigenza potrebbe acquistare un attaccante e sembrerebbe in particolare essere interessata a Marcos Paulo.

L'Inter prova l'assalto per Marcos Paulo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter avrebbe avviato una trattativa per Marcos Paulo, gioiellino classe 2001 del Fluminense. Centravanti di struttura fisica importante e già presente con continuità in prima squadra nonostante l'età, viene da due gol segnati nell'ultima giornata di campionato all'Atletico Paranaense e sta convincendo da tempo. Il contratto del calciatore con il club brasiliano scadrà al termine della stagione in corso e quindi la società nerazzurra già a gennaio potrebbe assicurarsi il suo cartellino in vista del prossimo campionato.

La scorsa estate Marcos Paulo pareva destinato a lasciare il Fluminense. Le francesi Lilla e Marsiglia ci hanno provato, ma ad andare maggiormente vicino a chiudere l'operazione è stato il Torino: tutto è saltato però all'ultimo giorno di mercato, nonostante in Brasile si parlasse di affare praticamente chiuso.

All'orizzonte c'è una nuova chance: l'Inter preme e ora vuole chiudere. Marcos Paulo non andrebbe a togliere nessuno slot per gli extracomunitari futuri dell’Inter, visto che ha il passaporto portoghese. Se l'affare andasse in porto, il club nerazzurro potrebbe deciderà di tenerlo in rosa fin da subito o mandarlo in prestito per farlo integrare in maniera più graduale nel nostro campionato.

Inter, per l'attacco ci sarebbe anche l'idea Milik

Non solo Marcos Paulo, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’Inter avrebbe infatti messo gli occhi anche su un altro attaccante: Arkadiusz Milik del Napoli. Il centravanti polacco sarebbe il profilo ideale per permettere a Lukaku ogni tanto di riposare, Milik è fuori dal progetto del club partenopeo ormai da diverso tempo, e potrebbe approdare in nerazzurro grazie a uno scambio con Matias Vecino.

Il giocatore uruguaiano piace molto a Gattuso che aveva provato a portarlo in azzurro già la scorsa stagione. Marotta e Giuntoli ne avrebbero già parlato e nelle prossime settimane potrebbero provare a trovare una quadra per chiudere l'accordo.