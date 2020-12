In casa Inter il momento è molto delicato dopo l'eliminazione subita dalle competizioni europee. I nerazzurri sono arrivati ultimi nel gruppo B di Champions League dopo il pareggio contro lo Shakhtar e per questo motivo non sono riusciti ad arrivare neanche in Europa League. Risultati che hanno messo in discussione la posizione del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'allenatore salentino è finito nel mirino anche dei propri tifosi, delusi e amareggiati, anche per la gestione del caso Eriksen. Per questo motivo, nelle ultime ore, starebbe prendendo quota - per la prossima stagione - l'ipotesi Simone Inzaghi.

Inter su Inzaghi

L'avventura di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter sembra destinata a concludersi. Difficile pensare ad un divorzio a stagione in corso, anche perché il tecnico ha un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione e non si dimetterà rinunciando a così tanti soldi, mentre l'Inter, che ha già sotto contratto anche Luciano Spalletti, non può permettersi un altro esonero. Per questo motivo, ogni discorso è rimandato al termine di questa stagione, quando si potrebbe arrivare ad un divorzio consensuale.

Si è parlato spesso di Massimiliano Allegri, ma sarebbe un altro il nome finito nel mirino dell'Inter per guidare la squadra nella prossima stagione. Si tratta di Simone Inzaghi, che tanto bene sta facendo con la Lazio e che con i biancocelesti è riuscito dove non è riuscito Conte in due stagioni, strappando il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Il rapporto con il patron, Claudio Lotito, non è dei migliori e per questo al termine di quest'annata potrebbe arrivare l'addio. Le parti stanno trattando il rinnovo, infatti, ma il presidente vuole che si arrivi subito ad una firma, mentre Inzaghi vorrebbe arrivare al termine della stagione per poi guardarsi intorno o, al massimo, firmare il rinnovo cautelandosi con una clausola che gli permetta di liberarsi.

Inter che, tra l'altro, non sarebbe l'unica interessata all'allenatore, su cui c'è il forte interesse di Paris Saint Germain e Juventus.

Non solo Inzaghi

Simone Inzaghi non sarebbe l'unico nome nel mirino dell'Inter tra le fila della Lazio. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa anche a livello dirigenziale e per questo avrebbero messo nel mirino anche il direttore sportivo, Igli Tare.

Il ds è ormai legato a un filo doppio al tecnico e potrebbe restare con lui oppure addirittura seguirlo. Il patron biancoceleste, Claudio Lotito, lo vivrebbe come un tradimento, non vuole nemmeno pensare a un simile scenario. Sembra difficile pensare a Tare lontano dalla Capitale, a differenza di Inzaghi. L'Inter potrebbe offrire al tecnico un biennale, con opzione per il terzo anno, a 5 milioni di euro a stagione.