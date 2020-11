In questo inizio di stagione l'Inter di Antonio Conte sta avendo non poche difficoltà soprattutto dal punto di vista dei risultati. L'inizio balbettante in campionato unito ai soli due punti raccolti in tre partite in Champions League ne sono la dimostrazione. Nonostante questo non sono mancate le notizie piacevoli, su tutte l'esplosione definitiva del talento di Nicolò Barella. Il centrocampista classe 1997, dopo un anno di apprendistato, sta garantendo una continuità di rendimento importante. Quantità ma anche tanta qualità per il nazionale azzurro che spesso è entrato nelle azioni da gol dell'Inter.

L'ultimo episodio lo splendido assist di tacco con cui ha servito Lautaro Martinez contro il Real Madrid. Prestazioni convincenti che avrebbero portato l'Inter a inserirlo nella lista speciale degli incedibili. Come scrive Calciomercato.com infatti il centrocampista sardo è considerato un elemento fondamentale per il gioco dell'Inter ed è stato messo sullo stesso livello dei vari De Vrij e Lukaku. Attualmente non ci sono i presupposti per un rinnovo di contratto, ma l'idea dell'Inter è quella di consolidare l'intesa contrattuale con Nicolò Barella.

La probabile lista degli incedibili di Conte: ci sarebbe anche Barella

Acquistato dal Cagliari nell'estate 2019 per circa 35 milioni di euro, il centrocampista Nicolò Barella negli ultimi mesi ha visto crescere la sua valutazione di mercato.

Attualmente, secondo Transfermarkt, il prezzo di mercato è di 50 milioni di euro, che è evidentemente destinato a crescere nel tempo. Il centrocampista vanta diversi estimatori, in particolar modo piace al Barcellona. L'intenzione dell'Inter però è quella di non cederlo: sarebbe infatti considerato uno degli intoccabili della rosa nerazzurra.

Le statistiche di questa stagione ci dicono sette presenze in Serie A con tre assist, mentre in Champions League ha disputato tutte e tre le partite fin qui giocate dall'Inter con un assist nel match contro il Real Madrid.

Il mercato dell'Inter

L'Inter del presente e del futuro dovrebbe poggiare quindi su Stefan De Vrij in difesa, su Nicolò Barella a centrocampo e su Romelu Lukaku nel settore avanzato.

Intanto però la società nerazzurra proverà a rimpinguare le casse già dal mercato di gennaio. Potrebbero partire infatti Matias Vecino, Christian Eriksen e Andrea Pinamonti. La cessione più remunerativa potrebbe essere quella del centrocampista danese, che ha mercato soprattutto in Francia e in Spagna. Piace infatti a Paris Saint Germain e al Real Madrid. In tema arrivi possibile l'investimento su un terzino sinistro e su una punta. Piacciono Emerson Palmieri del Chelsea e Arkadius Milik del Napoli.