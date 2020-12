La Juventus under 23 sta valorizzando anche in questa stagione diversi talenti. Già lo scorso anno la seconda squadra bianconera ha permesso a diversi giovani di crescere prima del tempo in quanto il campionato di Lega Pro è evidentemente più formativo rispetto alla Primavera. Non è un caso, infatti, che il tecnico della Juventus Andrea Pirlo abbia convocato spesso e fatto esordire in questa stagione giovani come Frabotta, Portanova e Dragusin. Gli esordi in prima squadra, però, potrebbero non finire qui. Nelle ultime partite, Pirlo ha portato con sé la punta Da Graca mentre nella seconda parte della stagione ci si aspetta anche qualche altro giovane convocato in prima squadra.

In rampa di lancio ci sarebbe il talentuoso centrocampista offensivo Felix Correia. Il classe 2001 si sta mettendo in evidenza nel campionato di terza serie, con il tecnico Lamberto Zauli che difficilmente rinuncia alla sua tecnica. Dotato di velocità e di dribbling efficaci, viene schierato spesso sulla fascia offensiva. Di solito viene impiegato sulla sinistra così che l'ex Manchester City possa rientrare sul suo piede migliore, che è il destro.

Felix Correia, talento della Juventus under 23

Felix Correia ha in comune con Cristiano Ronaldo la società professionistica in cui è cresciuto calcisticamente. Anche lui infatti ha iniziato il suo percorso professionale con lo Sporting Lisbona, per poi trasferirsi giovanissimo al Manchester City. Con la squadra inglese però non ha collezionato nessuna presenza in prima squadra ed è stato prestato in Olanda, nell'Az Alkmaar.

Ha giocato con la seconda squadra, accumulando una buonissima esperienza nella Serie B olandese. Proprio la Juventus lo ha notato, così si è deciso, insieme al Manchester City, di effettuare uno scambio di mercato. Felix Correia si è trasferito alla Juventus mentre Pablo Moreno è diventato un giocatore del Manchester City.

La stagione di Felix Correia nella Juventus under 23

In questa stagione ha disputato 14 partite con la Juventus under 23 realizzando 3 gol e 3 assist. Mister Lamberto Zauli spesso si affida a Felix Correia, le statistiche dicono infatti che per l'81% dei match è partito titolare. Vanta anche un'esperienza importante nell'under 19 del Portogallo. Come dicevamo, se il giocatore continuerà ad incidere in maniera decisiva nell'under 23, potrebbe essere gradualmente inserito in prima squadra già dalla seconda parte della stagione.

Attualmente però il suo principale limite è la mancanza di continuità, ma l'esperienza in Lega Pro dovrebbe servire al giocatore proprio per migliorare sotto questo aspetto. D'altronde non ci sono dubbi sul talento del giovane portoghese.