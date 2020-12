La Juventus già dal 2019 ha avviato una politica di ringiovanimento della prima squadra, acquistando giocatori come De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini. La scelta di puntare sull'under 23 è stato ulteriore stimolo per continuare ad investire su giovani talenti da far crescere nel proprio settore giovanile. Alcuni invece sono stati piazzati in prestiti in società di Serie A e Serie B, per aiutar loro a compiere il definitivo salto di qualità. E' il caso del centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia, che l'anno scorso ha giocato da titolare in Serie B con il Perugia. In questa stagione invece è passato al Parma nel massimo campionato italiano.

Una stagione sarebbe dovuta servire per raccogliere minutaggio ed abituarsi alla Serie A ma che purtroppo per il giocatore è stata interrotta da un grave infortunio. Nella giornata del 15 dicembre, durante un allenamento con il Parma, il giovane ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. Uno stop che lo costringerà a stare fermo tutta la stagione.

Infortunio al legamento per Nicolussi Caviglia

Il centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia attualmente in prestito al Parma tornerà a disposizione dalla prossima stagione dopo il brutto infortunio in allenamento. Bisognerà vedere se gli emiliani e la Juventus decideranno di prolungare eventualmente il prestito anche per la stagione 2021-2022. Intanto il primo passo sarà quello di decidere insieme l'ortopedico che opererà al ginocchio il centrocampista classe 2000.

Tante persone si sono strette attorno al giocatore, su tutte il presidente del Parma Kyle Kruse. Il massimo dirigente emiliano ha infatti scritto: "Hans è un giocatore del Parma. Ha mostrato il suo potenziale nelle gare di Coppa Italia. Non vedo l'ora di vedere Hans vestire i nostri colori per tanto tempo".

Il tweet di Nicolussi Caviglia

Il centrocampista attualmente al Parma Nicolussi Caviglia ha voluto dedicare un pensiero alle tante persone che hanno espresso vicinanza al giocatore dopo il grave infortunio.

Il classe 2000 ha infatti scritto: "Grazie a chi si è subito preoccupato per me. Purtroppo le visite hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita. Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più forte!".

Grazie a chi si è subito preoccupato per me. Purtroppo le visite hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita. Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più forte! pic.twitter.com/gziSAFm5nY — Hans Nicolussi Caviglia (@Hans14Nicolussi) December 17, 2020

La carriera di Nicolussi Caviglia

Definito dagli addetti ai lavori 'il nuovo Marchisio', Hans Nicolussi Caviglia è cresciuto nel vivaio della Juventus fino a diventare prima un riferimento della Primavera e poi dell'under 23.

L'anno scorso ha giocato titolare nel Perugia raccogliendo 27 presenze ed 1 gol. Quest'anno lo step ulteriore al Parma, dove però ancora non ha giocato un minuto in campionato. Ha invece raccolto una presenza in Coppa Italia.