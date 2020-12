Il successo contro il Barcellona conferma la qualità della rosa della Juventus, che ha messo in mostra una solidità di squadra molto importante. Il 3 a 0 rifilato ai catalani non è evidentemente frutto dalla casualità ma di equilibrio e talento offensivo. Nonostante la rosa sembri sia completa in tutti i settori, non è escluso però che la dirigenza della Juventus possa investire sulla mediana. Soprattutto se dovesse essere confermata la partenza di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021, potrebbe rescindere già a gennaio per trasferirsi in Inghilterra.

Piace infatti ad Everton, Tottenham, Watford, Bournemouth e Norwich. Fra gli obiettivi della mediana, come scrive il giornalista sportivo Massimo Pavan su tuttojuve.com, ci sarebbe anche il talento brasiliano dell'Aston Villa Douglas Luiz. Il classe 1998 sta disputando una grande stagione in Premier League e potrebbe lasciare la società inglese per circa 30 milioni di euro. L'Aston Villa potrebbe aprire anche all'inserimento di qualche contropartita tecnica.

Douglas Luiz possibile obiettivo di gennaio

Due presenze nella nazionale del Brasile, nove partite ed in un assist in Premier League, un match disputato in Carabao Cup con un assist. Tutte statistiche che dimostrano l'importante impatto che sta avendo Douglas Luiz con l'Aston Villa. Il talento brasiliano, dopo essersi trasferito al Manchester City a luglio 2017 dal Vasco da Gama, nell'agosto dello stesso anno è stato prestato dagli inglesi al Girona in Spagna.

Due anni nel campionato spagnolo per poi ritornare al Manchester City. Nell'estate 2019 è arrivato poi il trasferimento all'Aston Villa, dove si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese. La Juventus lo segue ma non è l'unico giocatore nella lista di mercato della società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus già a gennaio potrebbe investire sul centrocampo.

Le recenti dichiarazioni dell'agente sportivo Mino Raiola (che ha aperto alla partenza di Paul Pogba durante il Calciomercato invernale) potrebbero portare la Juventus ad acquistare proprio il centrocampista del Manchester United. Si parla di una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di acquistarlo solo se la società inglese dovesse concedere una dilazione di pagamento.

Potrebbe arrivare il consenso degli inglesi anche perché il nazionale francese va in scadenza di contratto a giugno 2022. Non è escluso che la Juventus possa giocarsi la carta Paulo Dybala. L'argentino potrebbe essere infatti la contropartita tecnica per arrivare a Paul Pogba.