La Juventus durante lo scorso calciomercato estivo ha ceduto sia Daniele Rugani che Christian Romero. Cessioni che non sono state rimpiazzate con altri acquisti in difesa, considerando anche la volontà di Pirlo di giocare con la difesa a tre. L'adattamento di Danilo come centrale ha in parte risolto i problemi dell'allenatore bianconero, che negli ultimi giorni deve però tener conto degli infortuni muscolari di Chiellini e Demiral.

Come scrive Tuttosport, ci sarebbe una motivazione dietro il mancato investimento su un difensore centrale in estate: la valorizzazione in prima squadra di Radu Dragusin.

Il centrale difensivo classe 2002 infatti è considerato uno dei principali talenti del calcio europeo e solo la recente positività del giocatore a Covid ha ritardato l'inserimento del difensore in prima squadra. Il giovane rumeno, qualche giorno fa, ha esordito in Champions League a partita in corso contro la Dinamo Kiev.

Il centrale va in scadenza di contratto a giugno 2021 e, secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, all' inizio del nuovo anno dovrebbe rinnovare il suo contratto.

Probabile rinnovo per Dragusin: dovrebbe essere il quinto centrale di Pirlo

Secondo il giornale sportivo torinese la Juventus è pronta a blindare Radu Dragusin. Il centrale rumeno va in scadenza di contratto a giugno 2021, ma a gennaio dovrebbe firmare una nuova intesa contrattuale, andando a guadagnare più di 500 mila euro a stagione.

Uno stipendio adeguato al ruolo che avrà nella Juventus, ovvero da quinto centrale difensivo.

Nel 2018 la Juventus lo acquistò dal Real Sport Bucarest, battendo la concorrenza di società come Paris Saint Germain e Atletico Madrid. Dopo aver giocato in Primavera e nell'Under 23 adesso è pronto a diventare una pedina per la prima squadra.

D'altronde Pirlo, in questo inizio stagione, sta dimostrando di non aver nessun timore nel lanciare giovani in prima squadra: ha promosso Frabotta, già impiegato in diverse partite, e schierato anche il giovane Portanova nel match di campionato contro il Crotone.

Il mercato della Juventus

Nonostante la fiducia in giovani come Dragusin, Frabotta e Portanova, la Juventus potrebbe attingere al mercato a gennaio.

La società bianconera potrebbe infatti investire soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Prima di acquistare però sarà importante alleggerire la rosa. Potrebbero lasciare Torino Sami Khedira e Federico Bernardeschi.

Sulla mediana potrebbe arrivare un regista, il preferito sembra essere Manuel Locatelli del Sassuolo. Possibile un investimento anche nel settore avanzato, piacciono Giroud e Milik.