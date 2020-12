Nella mattinata di sabato 5 dicembre la Juventus si è ritrovata alla Continassa per curare gli ultimi dettagli in vista del derby contro il Torino. Andrea Pirlo per questa partita dovrà fare a meno di Alvaro Morata, Merih Demiral, Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. Dunque, viste le tante assenze in difesa, le scelte del tecnico bianconero saranno obbligate e con Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt giocheranno Juan Cuadrado e Danilo. Entrambi in Champions League hanno riposato proprio per arrivare al meglio al derby. Anche in attacco ci saranno poche alternative, vista la squalifica di Alvaro Morata.

Lo spagnolo sarà sostituito da Paulo Dybala.

Aperti alcuni ballottaggi a centrocampo

La Juventus per la gara contro il Torino deve fare i conti con alcune assenze e, per questo motivo, le scelte in difesa e in attacco sono pressoché fatte. I dubbi più grandi invece sono a centrocampo dove c'è maggiore abbondanza. Il primo ballottaggio riguarda il partner di Adrien Rabiot. Al momento, il favorito sembra essere Arthur, ma non sono nemmeno da scartare le ipotesi Rodrigo Bentancur e Weston McKennie. Anche sulla corsia di sinistra c'è un piccolo dubbio: il favorito per giocare sulla fascia mancina è Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino è comunque in ballottaggio con Federico Chiesa.

In attacco, invece, si ripartirà dalla certezza Cristiano Ronaldo e al suo fianco ci sarà Dybala.

Ovviamente ogni dubbio di formazione verrà risolto solo dopo la riunione tecnica che ci sarà poco prima della partita. La Juventus adesso è al JHotel e vi resterà fino alle 16:15, dopodiché la squadra lascerà il ritiro per andare all'Allianz Stadium.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

La Juventus al termine della rifinitura ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Torino. Andrea Pirlo ha a disposizione 22 giocatori. Nell'elenco del tecnico bresciano ci sono anche diversi ragazzi dell'Under 23. Ecco la lista completa dei convocati della Juventus: Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Israel; Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Juan Cuadrado, Danilo, Radu Dragusin, Gianluca Frabotta; Arthur, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Manolo Portanova; Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Da Graca.

La carica del capitano della Juventus

Nel derby contro il Torino Leonardo Bonucci sarà il capitano della Juventus vista l'assenza di Chiellini. Il numero 19 juventino, con un post sui social, ha voluto caricare l'ambiente bianconero in vista della stracittadina: "Concentrati per il derby", ha scritto Bonucci.