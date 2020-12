Juventus-Udinese è un incontro che vede coinvolte due formazioni che devono riscattarsi dopo l’ultimo deludente turno di campionato. I bianconeri sono infatti stati sconfitti per 3 a 0 dalla Fiorentina [VIDEO]in quella che in campionato è stata la sconfitta più pesante di sempre tra le mura dell’Allianz Stadium. La gara con i viola è stata pesantemente condizionata dall’espulsione di Cuadrado maturata dopo pochi minuti di gioco, ma in ogni caso gli uomini di Pirlo sono sembrati meno brillanti rispetto ad altre occasioni. La vittoria dei toscani è stata meritata con Ronaldo e compagni che non sono riusciti a mettere in difficoltà la precisa organizzazione tattica della Fiorentina.

Anche gli ospiti nell’ultima gara prima della breve sosta per il Natale hanno accusato una battuta d’arresto casalinga essendo stati superati per 2 a 0 dal Benevento. Gli uomini di Gotti hanno quindi perso l’imbattibilità che durava da 6 giornate e sono sembrati stanchi dopo il gran numero di partite disputate nel giro di pochi giorni.

La gara di Torino mette quindi in palio punti importanti che consentirebbero ai padroni di casa di non perdere contatto dalle posizioni di vertice della classifica e agli ospiti di mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona bassa della classifica.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese in programma domenica 3 gennaio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 15^ giornata della Serie A 2020/2021, saranno prive dello squalificato Cuadrado e di diversi elementi della compagine friulana che devono smaltire i rispettivi problemi fisici.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe disputare la prima partita del 2021 affidandosi al 3-4-1-2 che in fase di non possesso si trasforma in 4-4-2 per garantire maggiore protezione. In porta dovrebbe giocare Szczesny che dovrebbe consolidare il proprio ruolo di estremo difensore titolare relegando in panchina Buffon.

Nel reparto arretrato c’è il dubbio legato alle condizioni fisiche di de Ligt che è uscito malconcio dalla gara contro la Fiorentina.

L’olandese dovrebbe recuperare, ma potrebbe restare fuori dalla formazione titolare lasciando a Danilo, Bonucci e Chiellini il compito di formare la linea davanti al portiere polacco.

In mezzo al campo sarà assente Cuadrado per squalifica e quindi le corsie laterali dovrebbero essere presidiate da Mckennie ed Alex Sandro. In posizione centrale dovrebbero giocare Rabiot e Betancur favoriti su Arthur in recupero dall’infortunio patito nella gara contro l’Atalanta.

In attacco il trequartista dovrebbe essere Kulusevski ad agire alle spalle della coppia composta da Morata e Ronaldo. Solo panchina per Dybala, pronto ad entrare in campo in caso di necessità.

Qui Udinese

L’Udinese dovrebbe giocare la gara contro i campioni d’Italia in carica utilizzando il 3-5-2 e con Musso a protezione dei pali della propria porta. In difesa non ci saranno sicuramente l’infortunato Nuytinck e lo squalificato Becao e quindi per il tecnico Gotti le possibilità di scelta sono abbastanza limitate. Il reparto dovrebbe essere formato da De Maio, al rientro dal primo minuto dopo la guarigione dal coronavirus, Bonifazi e Samir.

In mediana non ci sarà Jajalo alle prese con la rieducazione dopo la rottura del legamento del ginocchio.

Le corsie esterne dovrebbero essere presidiate da Stryger Larsen e Zeegelaar mentre in posizione centrale il dubbio è sul giocatore prescelto per il ruolo di regista. Il ballottaggio è tra Mandragora, Arslan e Walace con quest’ultimo favorito per giocare centralmente tra De Paul e Pereyra.

Nel reparto avanzato sarà senza dubbio assente Okaka mentre Deulofeu è in dubbio e dovrebbe comunque partire dalla panchina. La coppia d’attacco dovrebbe quindi essere quella composta da Lasagna e Pussetto in vantaggio su Nestoroski che dovrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Mckennie, Betancur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski; Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, de Ligt, Demiral, Frabotta, Portanova, Arthur, Chiesa, Bernardeschi, Ramsey, Dybala, Da Graca.

Allenatore: Pirlo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. A disposizione: Scuffet, Carnelos, Ter Avest, Rigo, Arslan, Mandragora, Forestieri, Palumbo, Coulibaly, Nestoroski. Allenatore: Gotti.