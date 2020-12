Il Calciomercato invernale si avvicina e alcune società di Serie A sono pronte a ritoccare le rispettive rose. A gennaio, inoltre, alcuni giocatori ad oggi senza squadra potrebbero trovare l'occasione giusta per firmare un nuovo contratto. Tra gli svincolati spiccano due ex juventini, Mario Mandzukic e a Kwadwo Asamoah. L'attaccante croato, dopo la rescissione di giugno con l'Al-Duhail, è ancora alla ricerca di una nuova opportunità professionale. Anche Asamoah, dopo due stagioni all'Inter, ha deciso di sciogliere il vincolo contrattuale con il club nerazzurro. Il classe 1988 era arrivato a Milano nell'estate del 2018 a parametro zero dopo aver giocato nella Juventus per sei anni.

I bianconeri lo avevano acquistato dall'Udinese per circa 9 milioni di euro nel 2012. Nel corso delle sue sei stagioni a Torino, Asamoah ha arricchito il suo palmares di trofei nazionali tra scudetti e coppe. Durante il mercato invernale, il centrocampista ghanese potrebbe ripartire proprio dal club che lo ha lanciato nel calcio che conta, ovvero l'Udinese.

Asamoah potrebbe ripartire dall'Udinese

Kwadwo Asamoah potrebbe tornare a vestire la maglia dell'Udinese. La società friulana, infatti, starebbe pensando al giocatore ghanese come rinforzo per il mercato di gennaio. Si tratterebbe di un'opportunità per la società della famiglia Pozzo, poiché il centrocampista arriverebbe da svincolato dopo aver rescisso il contratto con l'Inter. Proprio in Friuli Asamoah ha cominciato a giocare in Serie A, avendo esordito nel 2008 e continuando ad indossare la casacca dell'Udinese fino al 2012, collezionando tra campionato e coppe 134 presenze e 8 reti.

La carriera di Asamoah

Nel 2012 Asamoah è andato alla Juventus dove fino al 2018 ha conquistato sei scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Nel 2018 si è trasferito all'Inter, e soprattutto nella sua prima annata in nerazzurro è stato una pedina importante per Spalletti. Nel 2019, quando è iniziata la gestione Conte, dopo un buon inizio il ghanese si è fermato per un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tutto il girone di ritorno.

La rescissione con i nerazzurri è arrivata quest'estate.

A partire da gennaio, dunque, l'ex Juventus ed Inter potrebbe tornare ad essere tra i protagonisti della Serie A. Qualche settimana fa il suo nome era stato accostato anche alla Sampdoria, ma in questo momento sarebbe in vantaggio l'Udinese.

Ricordiamo che Asamoah è stato anche un punto di riferimento per la nazionale del Ghana, con la quale in circa dieci anni ha raccolto 74 presenze e 4 gol.

Vanta anche un argento e un bronzo in Coppa d'Africa, ottenuti rispettivamente nell'edizione del 2008 in Ghana e in quella del 2010 in Angola.