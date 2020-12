La Juventus in questa stagione sta dimostrando difficoltà nel gioco, non è un caso che in questi giorni sono diversi i centrocampisti avvicinati alla società bianconera. Si parla di un possibile arrivo di Paul Pogba ma anche di quello di Rodrigo De Paul dall'Udinese. La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di una punta, che possa essere l'alternativa a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Leonardo Pavoletti, che potrebbe arrivare in prestito dal Cagliari. Nelle ultime ore però alcune indiscrezioni di mercato confermano di un possibile investimento della Juventus per un difensore centrale.

Le prestazioni deludenti di Leonardo Bonucci unite all'inaffidabilità dal punto di vista fisico di Giorgio Chiellini starebbero portando la società bianconera a valutare l'acquisto di David Alaba già durante il Calciomercato invernale. Il nazionale austriaco attualmente è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2021, ma potrebbe decidere di accettare l'offerta della Juventus già a gennaio. La società bianconera potrebbe offrire una contropartita tecnica per arrivare al difensore austriaco.

Douglas Costa potrebbe essere la contropartita per arrivare a David Alaba già a gennaio

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano la volontà della Juventus di provare ad acquistare un difensore già a gennaio. L'idea è provare ad acquistare David Alaba già a gennaio, anche se il nazionale austriaco si libererà dal Bayern Monaco a giugno 2021.

Per convincere la società bavarese a cedere il suo difensore, la dirigenza potrebbe offrire come contropartita tecnica il centrocampista offensivo Douglas Costa. Il brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma è considerato una riserva. Non ha infatti raccolto molte presenze in questi primi mesi della stagione. Per questo sembra difficile pensare che il Bayern Monaco possa decidere di cedere di un giocatore importante come David Alaba già a gennaio in cambio di Douglas Costa.

Il possibile mercato della Juventus

Attualmente è più probabile che Douglas Costa possa ritornare alla Juventus per fine prestito. Il brasiliano infatti, oltre a non essere considerato un titolare dal Bayern Monaco, sarebbe un investimento oneroso anche per la società bavarese. Non solo per il costo del cartellino (ha una valutazione di circa 30 milioni di euro) ma anche per quello dell'ingaggio.

Il brasiliano infatti attualmente guadagna sei milioni di euro a stagione. Restando in tema mercato di gennaio, la Juventus potrebbe invece cedere almeno due giocatori. Sami Khedira potrebbe rescindere e trasferirsi all'Everton, mentre Federico Bernardeschi interessa al Borussia Dortmund. Il nazionale italiano potrebbe lasciare la Juventus in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro.