In questo inizio stagione la Juventus fatica a trovare continuità di risultati. Anche il recente pareggio di Benevento lascia l'amaro in bocca a squadra e tifosi bianconeri. Come dichiarato dal tecnico Pirlo nel post partita di Benevento-Juventus, manca personalità ed esperienza alla rosa bianconera, soprattutto in assenza di Cristiano Ronaldo. Uno dei limiti principali della squadra, secondo molti addetti ai lavori, è il centrocampo. Settore che potrebbe disporre anche di un certo Sami Khedira, messo fuori rosa da Pirlo in questo inizio stagione. Il tedesco continua ad allenarsi con la squadra ma l'intenzione della Juventus è sempre quella di cederlo al miglior offerente.

Fra le società interessate ci sarebbero Everton e Tottenham, che potrebbero investire sul tedesco già a gennaio 2021. Intanto in un'intervista all'emittente ZDF, Sami Khedira ha lasciato intendere che continuerà a dare il massimo in questi mesi di permanenza alla Juventus, consapevole di avere il contratto in scadenza a giugno 2021.

'Voglio che i tifosi mi ricordino come la migliore riserva mai vista'

Il centrocampista della Juventus Sami Khedira, in un'intervista a ZDF, ha dichiarato: "Anche se non posso mettere la mia esperienza in campo, darò il massimo in allenamento". Il tedesco ha poi aggiunto: "Quando me ne andrò dalla Juventus voglio che i tifosi bianconeri si ricordino di me come un grande calciatore, come la miglior riserva mai vista".

Parole che testimoniano la professionalità del centrocampista tedesco, che secondo molti potrebbe tornare utile in questo momento di difficoltà alla squadra di Pirlo. Per Khedira però il futuro è lontano da Torino e potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio. L'idea della Juventus è quella di piazzarlo già in una società interessata al suo acquisto così da risparmiare da gennaio a fine stagione circa 6 milioni di euro lordi del suo ingaggio.

Se così fosse non è escluso un investimento da parte della società bianconera su un nuovo centrocampista durante il Calciomercato invernale.

Il mercato della Juventus

Uno dei centrocampisti che più piacciono al tecnico Andrea Pirlo è Manuel Locatelli del Sassuolo. Il classe 1998 potrebbe arrivare già a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

I bianconeri gradirebbero questa formula anche per non appesantire troppo il bilancio e distribuire la spesa su più anni. Il nazionale italiano ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro. Altro giocatore che piace alla Juventus è Houssem Aouar del Lione. Difficile però che la società francesi avalli una cessione in prestito con diritto di riscatto. Inoltre il classe 1998 costa almeno 50 milioni di euro, somma probabilmente eccessiva in questo momento anche per una società ricca come la Juventus.