La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei migliori talenti da inserire gradualmente nella rosa bianconera. Già in questa stagione la società bianconera ha diminuito di molto l'età media della rosa rispetto allo scorso anno. Soffermandosi ad esempio sui titolari scesi in campo contro il Benevento nel match di sabato 28 novembre, spiccano i vari de Ligt, Frabotta, Arthur Melo e Chiesa, giocatori poco più che ventenni. Giovani che potrebbero essere raggiunti nei prossimi mesi da altri talenti, italiani e non. Nel campionato italiano la Juventus segue soprattutto Matteo Lovato dell'Hellas Verona, Nicolò Rovella del Genoa e Manuel Locatelli del Sassuolo.

All'estero invece il giocatore che più piacerebbe alla società bianconera è il centrocampista dell'Ajax Ryan Gravenberch. Il classe 2002 è uno dei talenti del calcio olandese e si sta mettendo in mostra non solo nell'Eredivisie ma anche in Champions League. Come scrive Calciomercato.com la Juventus potrebbe ''sfruttare'' l'ottimo rapporto professionale con l'agente sportivo Mino Raiola per arrivare al talento olandese.

Interesserebbe Gravenberch dell'Ajax

Secondo calciomercato.com la Juventus avrebbe individuato in Ryan Gravenberch uno dei possibili investimenti della prossima stagione. L'idea della società bianconera sarebbe quella di affidarsi all'agente sportivo del giocatore Mino Raiola, con il quale è già stato trattato nel 2019 un altro arrivo importante a Torino, quello di De Ligt (sempre dall'Ajax).

Attualmente Gravenberch ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ma è destinata ad alzarsi nei prossimi mesi considerando i margini di miglioramento del giocatore. Per questo la Juventus potrebbe anticipare i tempi e trattare l'acquisto del centrocampista dell'Ajax già a gennaio. Per caratteristiche Gravenberch ricorda molto Pogba, ma il suo arrivo non escluderebbe quello del francese.

Il mercato della Juventus

Gravenberch sarebbe un acquisto per il presente ma soprattutto per il futuro. Qualora arrivasse a Torino sarebbe inserito gradualmente fra i titolari. Diverso invece sarebbe il discorso associato al possibile investimento su Paul Pogba. Il centrocampista francese è oramai una riserva nel Manchester United ed è destinato a lasciare l'Inghilterra, se non a gennaio, la prossima estate.

Fra le società interessate al francese ci sarebbe anche la Juventus, anche se Pogba dovrebbe accettare una riduzione del suo attuale ingaggio qualora decidesse di trasferirsi a Torino. Attualmente il francese guadagna circa 16 milioni di euro a stagione, forse eccessivi per una società come la Juventus che sta cercando di ridimensionare le spese del monte ingaggi.