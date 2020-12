La situazione panchine in molte società europee è sempre più traballante, anche se è molto difficile attendersi clamorosi ribaltoni da qui a fine stagione. Più probabile che alcuni cambiamenti vengano effettuati la prossima estate. Ad esempio è in bilico la posizione di Zinedine Zidane, con il Real Madrid che avrebbe individuato in Mauricio Pochettino un possibile sostituto del francese. Anche al Manchester United ci sono dubbi sulla permanenza di Solskjaer, considerando la poca costanza della squadra inglese soprattutto in campionato. Per questo la dirigenza starebbe pensando ad un clamoroso cambio di panchina, che però potrebbe essere rimandato a fine stagione.

Secondo il sito tedesco Bild il Manchester United avrebbe individuato in Thomas Tuchel il possibile successore di Solskjaer sulla panchina inglese. L'attuale allenatore del Paris Saint Germain dovrebbe infatti lasciare a fine stagione il Paris Saint Germain, la società francese infatti è pronta a lanciare un nuovo progetto sportivo. Progetto che potrebbe vedere alla guida tecnica Massimiliano Allegri, senza panchina oramai da un anno e mezzo.

Massimiliano Allegri potrebbe diventare nuovo tecnico del Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate da Bild, Massimiliano Allegri potrebbe essere il nuovo tecnico del Paris Saint Germain dalla stagione 2021-2022. Thomas Tuchel infatti, sarebbe la scelta primaria del Manchester United e quindi dalla prossima stagione dovrebbe iniziare una nuova esperienza professionale in Premier League.

Il tedesco quindi libererebbe la panchina del Psg che sarebbe affidata ad Allegri. Il tecnico livornese è da maggio 2019 che non allena una squadra, quando infatti venne esonerato dalla Juventus. La decisione è stata quella di prendersi un anno di riposo per poi rilanciarsi nel 2020, ma la pandemia da coronavirus non ha evidentemente agevolato l'ex tecnico bianconero.

In una recente intervista Allegri ha aperto anche alla possibilità di un'esperienza in Premier League, campionato che lo affascina molto.

La situazione panchine in Serie A

Attualmente in Italia non sembrano esserci clamorose novità in tema panchine. La Fiorentina fino a fine stagione sarà guidata da Prandelli. Come possibile sostituto dalla prossima estate si parla di Maurizio Sarri, senza panchina dopo l'esonero con la Juventus.

A proposito della società bianconera, Agnelli continuerà a dare fiducia a Pirlo, a meno di un clamoroso flop in Champions League ed in campionato. Se così fosse il probabile sostituto potrebbe essere Zidane se si dovesse liberare dal Real Madrid. La società spagnola infatti starebbe pensando a Pochettino come nuovo tecnico dalla stagione 2021-2022. Per quanto riguarda Conte all'Inter, molto dipenderà da questa stagione. Se i nerazzurri non dovessero conquistare dei trofei probabile possa lasciare Milano.