Il Milan occupa la prima posizione in campionato, ma i rossoneri devono anche pensare alla prossima sessione di Calciomercato. I dirigenti hanno parecchi argomenti a cui pensare, tra i quali il rinnovo di Calhanoglu. I contatti con l'agente non starebbero portando ad una soluzione e i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Nabil Fekir, trequartista del Betis Siviglia. Un trequartista, però, potrebbe non essere l'unico obiettivo rossonero, infatti la dirigenza potrebbe acquistare un difensore centrale e si starebbe seguendo Antonio Rudiger.

Calciomercato Milan, Nabil Fekir possibile sostituto di Calhanoglu

Il Milan starebbe continuando a tenere d'occhio il regista del Real Betis Nabil Fekir, come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, Calhanoglu non ha intenzione di firmare un nuovo contratto e il club non lo venderà nella finestra di gennaio, il che significa che lascerà i rossonero a parametro zero alla fine della stagione. Il nazionale turco sarebbe finito nel mirino di Manchester United e Paris Saint Germain. Secondo lo stesso portale, Fekir è il giocatore che il Milan avrebbe scelto per sostituire Calhanoglu. La squadra della Liga ha deciso di ascoltare tutte le offerte che arriveranno per Fekir, che ha un solo gol e un assist in 10 partite di campionato in questa stagione finora.

Il nazionale francese ha un contratto fino al 2023, ma potrebbe partire per 30-35 milioni di euro. Il Milan starebbe preparando un'offerta e non si esclude che il giocatore possa arrivare già a gennaio.

Milan, Rudiger in uscita dal Chelsea

Secondo quanto riportato da il Daily Mail, il Chelsea ha deciso di vendere il difensore Antonio Rudiger con Milan e Barcellona che sarebbero ​​entrambi interessate ad acquistarlo.

Il Milan è stato fortemente accostato al difensore tedesco verso la fine della finestra di mercato estiva, ma la dirigenza dovrebbe tornare alla carica per l'acquisto di un nuovo difensore centrale quando si aprirà la finestra del mercato invernale. Il Chelsea ha preso la decisione di vendere Rudiger a gennaio nonostante avesse scelto di trattenerlo in estate.

I Blues stanno cercando di fare cassa tramite la cessione dell'ex Roma, e anche il Barcellona sarebbe interessato. Il Milan sta monitorando la situazione del nazionale tedesco e potrebbe decidere di fare un nuovo tentativo per un giocatore che ha una vasta esperienza nelle competizioni europee. Bisognerà anche capire come la società riuscirà a gestire alcuni esuberi come Duarte e Musacchio, con il centrale spagnolo che probabilmente lascerà i rossoneri a parametro zero in estate.