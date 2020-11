Ramsey out, De Paul in. La Juventus si muove a centrocampo e starebbe cercando di regalare a Pirlo giocatori più giovani di quelli che già ci sono in rosa, ma pronti per il grande salto in una big. Sarebbe questo il caso di Locatelli, gioiello del Sassuolo che resta nel mirino dei bianconeri, pronti probabilmente a sferrare l’attacco già a gennaio. Non sarà facile portare l’azzurro a Torino, perchè il club emiliano sta vivendo una sorta di favola e ha bisogno di tutti i suoi calciatori migliori per un finale da sogno. Per Locatelli forse 35 milioni potrebbero non bastare alla Vecchia Signora. Così le voci di Calciomercato menzionano altri movimenti in entrata per la Juventus, uno su tutti sarebbe De Paul, calciatore dell'Udinese.

Ramsey potrebbe dire addio alla Juve a gennaio

E a proposito di cessioni, prende corpo la possibilità, secondo il sito spagnolo fichajes.com, che Ramsey possa lasciare la Juventus. Il gallese, arrivato la scorsa estate a parametro zero, ha uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione. Una spesa sostanziosa se si pensa soprattutto ai tanti stop avuti anche nella sua avventura sotto la Mole. Pirlo gli ha spesso dato fiducia facendolo giocare 4 volte in campionato e 3 in Champions League, quasi tutte da titolare. Il gallese si è fatto trovare pronto dimostrando che nel ruolo di trequartista è forse l’unico che può regalare qualità e copertura al centrocampo.

Al di là del lato tecnico, lo stipendio importante e i problemi fisici restano, così se dovesse arrivare un’offerta non è escluso che l’ex Arsenal venga ceduto.

Gli interessati ovviamente non mancherebbero, solo in Italia si parla di Roma, Milan e Fiorentina sulle tracce del gallese. La cessione di Ramsey potrebbe essere un’occasione per mettere a bilancio una bella plusvalenza, arrivato a zero ogni euro in più derivante dal suo cartellino sarebbe un guadagno netto.

De Paul al posto di Ramsey? La Juventus ci penserebbe

Se davvero dovesse partire Ramsey, la Juventus andrebbe a caccia di un centrocampista offensivo e, sempre il sito Fichajes, individua in Rodrigo De Paul un obiettivo possibile. L’Udinese continua a fare muro, non vuole privarsi del suo uomo squadra in un momento così delicato.

I friulani sono nei bassifondi della classifica di Serie A e una cessione così importante potrebbe complicare ancora di più le cose.

De Paul è molto legato all’Udinese, ma è ormai da mesi nel mirino delle big. In estate si parlava degli interessamenti di Inter e Milan, oltre che di quello dei bianconeri che potrebbero tornare alla carica. Tre anni più giovane di Ramsey, talento purissimo capace di giocare un po’ ovunque in mezzo al campo, De Paul a Udine guadagna circa un milione di euro. Ovvio che non sarebbe quella la cifra del suo stipendio alla Juve ma difficilmente potrebbe salire fino ad all’ingaggio di Ramsey.

Per quello che riguarda gli altri movimenti di mercato a centrocampo, in Inghilterra parlano di uno scatto importante dell’Everton per Khedira, pronto a lasciare la Juventus a gennaio con conseguente risparmio alla voce stipendi di circa 6,5 milioni.

In entrata oltre a De Paul e Locatelli piacerebbero i giovanissimi Camavinga, del Rennes, e Gravneberch, dell’Ajax, corteggiati da mezza Europa.