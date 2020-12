In attesa che riprenda il campionato di Serie A il 3 gennaio, in questi giorni di festività natalizie, si continua a parlare della Juventus e della sconfitta subita contro la Fiorentina nell'ultima giornata. Il 3-0 subito all'Allianz Stadium di Torino è una batosta non indifferente per le ambizioni di vittoria del campionato per la squadra di Pirlo. Attualmente i bianconeri sono al sesto posto, a 10 punti dal Milan primo in classifica. Distacco importante che però potrebbe essere ridotto a -7 in quanto la Juventus deve recuperare la partita contro il Napoli.

Sull'andamento in Serie A della squadra bianconera si è soffermato anche l'ex portiere Stefano Tacconi, che in una recente intervista ha suggerito alla Juventus di concentrarsi su un'unica competizione.

Secondo l'ex giocatore bianconero infatti il coronavirus sta condizionando molto l'andamento della stagione, in particolar modo quello delle grandi squadre. Proprio per questo sarebbe opportuno per la Juventus concentrare tutti le energie per vincere un'unica competizione.

Stefano Tacconi consiglia alla Juventus di puntare solamente alla Champions League

L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, in una recente intervista, ha dichiarato: "La Juventus è stata costruita bene". Ha poi aggiunto che il coronavirus sta evidentemente stravolgendo i valori tecnici delle squadre in quanto giocare senza tifo condiziona soprattutto squadre come la Juventus. Per questo ha voluto suggerire alla squadra bianconera di "scegliere una sola competizione, la Champions League, e portarla a casa".

D'altronde è da troppo tempo che la società bianconera non trionfa in Europa (nel 2021 saranno 25 anni) e questo potrebbe essere l'anno giusto per affermarsi nella massima competizione europea. Il migliore match della stagione della Juventus è stato proprio in Champions League, contro il Barcellona al Camp Nou. Un 3-0 che testimonia che come la squadra di Pirlo sembri rendere al meglio soprattutto quando affronta squadre che giocano e non si chiudono in difesa come invece succede in Italia.

Secondo Tacconi la Juventus può arrivare in fondo in Champions League

Già due settimane fa Stefano Tacconi aveva dichiarato come la Juventus rappresenti una rivale importante in Champions League per tutte le squadre che ambiscono alla vittoria finale. L'ex portiere bianconero aveva sottolineato come Pirlo sembri aver trovato l'equilibrio giusto nell'undici schierato contro il Barcellona al Camp Nou.

Per questo - secondo lui - ci sono concrete possibilità che la squadra bianconera, qualora mantenesse il livello di gioco importante visto a Barcellona, possa arrivare fino in fondo alla massima competizione europea.