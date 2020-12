Tredici partite disputate, sei vittorie, sei pareggi e una sconfitta: è questo il rendimento della Juventus in Serie A in questa stagione fino ad adesso. Numeri che dimostrano le difficoltà della squadra di Pirlo, che spesso fatica a imporre il proprio gioco per tutta la partita.

Il netto successo contro il Parma del 19 dicembre sembra essere stato un'eccezione rispetto all'andamento dei bianconeri in questi primi mesi. Molti addetti ai lavori si sono soffermati sulla rosa bianconera, sottolineandone soprattutto i limiti. Molti parlano infatti di una difficoltà evidente a centrocampo, dove mancherebbe un giocatore in grado di dettare dei tempi.

Sull'argomento si è soffermato anche il commentatore televisivo della Rai Antonio Di Gennaro, che invece ha esteso i problemi della Juventus a tutta la rosa. L'ex giocatore ha voluto prendere come spunto le parole di Allegri, quando disse che la Juventus necessitava di una sorta di ricostruzione della rosa.

Di Gennaro condivide le parole di Allegri

Massimiliano Allegri prima di essere esonerato dalla Juventus disse che la rosa sarebbe dovuta essere rifondata. Parole che trovano l'approvazione di Antonio Di Gennaro, il quale ha parlato anche di difficoltà evidenti della Juventus anche in difesa. Il commentatore televisivo della Rai ha dichiarato: "Aveva ragione Allegri quando diceva che la rosa della Juventus doveva essere ricostruita da zero, perché certe occasioni sono palle da prendere al balzo per cambiare".

Secondo l'ex giocatore ci vuole anche forza per fare dei cambiamenti importanti, sottolineando come nella Juventus non ci siano più giocatori di grandissimo livello, soprattutto a centrocampo. Infine Di Gennaro ha lanciato una stoccata anche alla difesa bianconera, dichiarando che anche quel settore (in passato uno dei punti di forza) comincerebbe a scricchiolare.

Le parole di Moggi sulla Juventus

Anche Luciano Moggi non ha risparmiato critiche nei confronti della Juventus nei giorni successivi alla sconfitta contro la Fiorentina. L'ex amministratore delegato bianconero ha sottolineato infatti che il successo contro il Parma non doveva far illudere, in quanto la Juventus aveva affrontato una squadra mediocre.

Il match contro la Fiorentina ha messo a nudo quindi i limiti della squadra di Pirlo.

Moggi ha criticato anche il modo in cui è avvenuto il primo gol della Fiorentina e ha sottolineato come la principale esigenza della Juventus sarebbe quella di investire su un centrocampista in grado di dettare i tempi.