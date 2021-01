Nel calcio italiano sono giornate di campionato con l'attenzione rivolta allo stesso tempo al mercato di riparazione. L'avvio della fase di contrattazioni invernale vede i club pronti a concedere alcuni rinforzi ai rispettivi allenatori. Tra le formazioni che potrebbero attingere a piene mani alla campagna di rafforzamento potrebbe esserci anche il Crotone. Il club del tecnico Giovanni Stroppa, ultimo in classifica in Serie A, sembrerebbe alla ricerca di un centrocampista di qualità. Nelle ultime ore ad emergere sarebbe l'interesse per Andrea Barberis, calciatore che già in passato è stato in Calabria e che attualmente è in forza al Monza della famiglia Berlusconi.

Crotone, Barberis possibile idea per il centrocampo

Arrivato in estate al Monza dopo cinque anni con la maglia del Crotone, il centrocampista Andrea Barberis si è ritagliato da subito una maglia da titolare nella squadra di Cristian Brocchi. Per lui in questo avvio di stagione in Serie B sono state ben 16 le presenze racimolate, con la squadra che ora viaggia a passo spedito verso l'alta classifica. Dopo la promozione in cadetteria, Andrea Barberis è stato di fatto il primo acquisto del Monza, arrivato da svincolato al termine della stagione con i calabresi. A distanza di qualche mese il Crotone potrebbe bussare alla porta del club biancorosso per riavere indietro il suo ex calciatore.

Petriccione sarebbe una possibile pedina di scambio

Per riuscire a convincere il Monza a lasciare partire Andrea Barberis il Crotone sarebbe intenzionato a mettere sul piatto uno scambio con il centrocampista Jacopo Petriccione, calciatore autore di una grande stagione con la maglia del Lecce di Fabio Liverani.

L'ex giallorosso, arrivato in estate in Calabria, non è riuscito ad adattarsi negli schemi del tecnico Giovanni Stroppa rimanendo ai margini della rosa. Con la riapertura del mercato, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Calabria. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato al Parma all'interno di uno scambio con Gaston Brugman.

Crotone, le altre operazioni

In entrata il Crotone starebbe valutando diversi profili per ottenere dei rinforzi in attacco. I nomi emersi poterebbero all'attaccante Andrea Pinamonti di proprietà dell'Inter e Diego Farias dello Spezia. Più defilato il profilo di Alberto Cerri, attaccante del Cagliari che sarebbe pronto a lasciare la Sardegna. In uscita rimane Mattia Mustacchio, per il quale sarebbero giunti interessamenti dalla Serie B e in particolare da Frosinone, Ascoli e Cittadella.

Possibile ritorno in Calabria per Zak Ruggiero, che dopo la parentesi alla Pro Vercelli potrebbe essere girato nuovamente in prestito questa volta alla Pro Sesto.