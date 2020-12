Ultimi giorni prima dell'inizio ufficiale della sessione di Calciomercato invernale. Tra le squadre al centro delle indiscrezioni ci sarebbe anche il Crotone, squadra reduce nell'ultimo match dell'anno solare dalla vittoria interna (2-1) contro il Parma. La formazione calabrese, penultima in classifica, potrebbe operare alcuni acquisti nelle prossime settimana ma, di pari passo, potrebbe effettuare anche qualche cessione. Nelle ultime ore il Parma sembrerebbe essersi interessato al centrocampista Jacopo Petriccione, calciatore arrivato a Crotone in estate dal Lecce.

Crotone, gli occhi del Parma su Petriccione

Arrivato in estate come uno dei grandi acquisti del mercato rossoblù, il centrocampista Jacopo Petriccione ha finora faticato a ritagliarsi un posto nell'undici titolare di Giovanni Stroppa. In 14 giornate di Serie A, il calciatore ex Lecce, è riuscito a ottenere solamente sei presenze, andando anche a rimediare un cartellino rosso contro il Napoli. Si tratta di un elemento sicuramente importante per la rosa del Crotone ma che sta faticando ad ambientarsi in Calabria.

Su di lui, però, si sarebbe soffermata negli ultimi giorni l'attenzione del tecnico parmense Fabio Liverani, che già lo ha allenato nel precedente campionato con la maglia del Lecce.

Possibili rinforzi in difesa per il Crotone

Ci sono intanto anche degli elementi che potrebbero arrivare alla corte di Giovanni Stroppa.

Il Crotone starebbe cercando in particolare rinforzi in difesa. Per migliorare la sua retroguardia avrebbe posto le proprie attenzioni su due profili giovani: si tratta di Gianluca Frabotta, classe '99 di proprietà della Juventus e del croato Boško Šutalo, classe 2000 in forza all'Atalanta.

In uscita nel settore difensivo per il Crotone potrebbe esserci il difensore transalpino Koffi Levy Djidji, quasi mai impiegato dal suo arrivo in prestito dal Torino nella prima parte di stagione a causa del Covid-19 e di alcuni infortuni.

Il Crotone ritorna al Meazza

La preparazione in casa Crotone è intanto ufficialmente ripresa. La squadra, con tutti gli effettivi in rosa, sta lavorando in vista del primo match del 2021 che vedrà il Crotone fare visita all'Inter.

Sarà la terza sfida di sempre giocata a Milano fra le due squadre; i due precedenti in Serie A parlano di un successo dell'Inter per 3-0 nel novembre 2016 e di un pareggio 1-1 nel febbraio 2018.