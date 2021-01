Uno dei trasferimenti più chiacchierati di questo Calciomercato invernale è stato il passaggio del centrocampista belga Radja Nainggolan dall'Inter al Cagliari. Il prestito ha confermato che il giocatore non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte (attualmente ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2022). In una recente intervista il centrocampista belga è ritornato di nuovo sul suo mancato trasferimento alla Juventus. Nainggolan ha spiegato il motivo per cui ha sempre rifiutato le offerte della società bianconera in passato: "Sono io che ho scelto di non andare con chi vinceva". Il belga ha aggiunto: "Magari diranno che non mi hanno voluto loro ma basta chiedere ai loro dirigenti".

Successivamente ha lanciato l'ennesima stoccata alla Juventus: "La Juventus è stata la squadra più forte nell'ultimo decennio ma non mi diverto a vincere con i più forti, non li prendo neanche ai videogiochi".

Radja Nainggolan e la frecciatina alla Juventus

Il centrocampista belga Radja Nainggolan, fresco di trasferimento al Cagliari, non ha risparmiato critiche alla Juventus. Ha infatti dichiarato che le grandi squadre non le sceglie neanche quando gioca ai videogiochi, facendo riferimento al gioco manageriale Football Manager. Parole che trovano evidentemente conferma dal recente passato del centrocampista belga. Come è noto infatti nel 2014 è stato vicino al passaggio alla Juventus ma il centrocampista belga rifiutò i bianconeri per la Roma.

Successivamente nel 2015 la società di Agnelli provò di nuovo ad acquistarlo ma il giocatore decise di rimanere alla Roma.

Radja Nainggolan su Antonio Conte e Nicolò Zaniolo

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan si è soffermato anche su altri argomenti, ritornando anche sul rapporto professionale con il tecnico dell'Inter Antonio Conte: "Conte è un grandissimo tecnico ma ci sono rimasto male quando dopo avermi schierato per otto minuti contro il Parma mi ha indicato come il responsabile di tutto".

Evidente il riferimento al match Inter-Parma del 31 ottobre 2020, match finito 2-2. Il centrocampista belga ha voluto dare una ''carezza'' anche al giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, di recente bersagliato sui social network per le ultime vicende riguardanti la sua vita privata. A tal riguardo ha dichiarato: "Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono criticato e trollato sui social".

Ha poi voluto suggerire al centrocampista offensivo della Roma di ignorare tutte le critiche. Secondo Nainggoan l'unica risposta che Zaniolo dovrà dare una volta che avrà recuperato dall'infortunio sarà quella sul campo.