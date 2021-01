Pochi giorni separano il Crotone dal ritorno all'Ezio Scida per il match contro il Benevento, sfida importante in ottica salvezza. La squadra calabrese, alle prese con assenze ed infortuni, è chiamata ad una reazione contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi. Nelle ultime ore qualcosa potrebbe muoversi anche sul fronte mercato di riparazione con due possibili cessioni tra le fila calabresi. In uscita ci sarebbe l'attaccante Giuseppe Borello, rientrato dopo il prestito alla Pro Vercelli. Con le valigie pronte anche il centrocampista Giovanni Crociata, chiuso in rosa, per il quale si profilerebbe in ritorno in Serie B.

Crotone, Borello verso il Cesena

Nonostante le dieci presenze racimolate nella prima parte di stagione con la maglia della Pro Vercelli, l'attaccante Giuseppe Borello ha fatto il suo ritorno in via momentanea al Crotone. Il calciatore, per il quale nei giorni scorsi si era presentata la possibilità di trasferimento alla Pro Sesto, nelle prossime ore potrebbe legarsi al Cesena con la formula del prestito fino al termine della stagione. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo avere vestito la casacca del Cesena in passato nella stagione 2019-2020, annata al termine della quale è riuscito ad ottenere 26 presenze arricchite da 6 reti.

Crociata, insiste la Salernitana

Sembra ormai agli sgoccioli l'avventura in rossoblù del centrocampista Giovanni Crociata.

Il calciatore, cresciuto nel settore Primavera del Milan, non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio all'interno della squadra del tecnico Giovanni Stroppa. Solamente qualche presenza da subentrato in questa annata sportiva, poco spazio per un calciatore che nel precedente torneo è stato tra i migliori della squadra andando a contribuire in maniera significante al ritorno in Serie A degli Squali.

Su di lui, da diversi giorni, ci sarebbe il forte interessamento da parte della Salernitana, squadra in lotta per i piani alti della classifica di Serie B.

Crotone, le altre operazioni

Tra le altre trattative che potrebbero vedere il Crotone protagonista nelle prossime giornate sembrerebbe sfumare il trasferimento di Mattia Mustacchio alla Reggina. Il calciatore, attualmente fuori rosa, sembrerebbe gradire una cessione ad un club del nord Italia e tra i club interessati ci sarebbero Padova ed Alessandria.

I calabresi starebbero inoltre attendendo una risposta dal centrocampista Djavan Anderson della Lazio, messo fuori lista dai biancocelesti per fare spazio al capitano Senad Lulic. Per lui il trasferimento a Crotone si concretizzerebbe con la formula del prestito fino al termine del campionato.