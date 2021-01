Potrebbe entrare ben presto nel vivo il mercato di riparazione del Crotone. La società rossoblù è pronta a ufficializzare le prime operazioni invernali. Un calciatore che potrebbe fare ritorno in rossoblù è l'esterno Jean Lambert Evan's, prestato in estate al Catanzaro. In entrata sembrerebbe avanzare a passo spedito la trattativa con la Lazio per il centrocampista Djavan Anderson. Diversi invece i calciatori con le valigie pronte, soprattutto a centrocampo.

Crotone, Evan's ritorna in rossoblù

Arrivato nel precedente campionato tra le fila del Crotone insieme ai compagni di squadra Jeremy Petris e Junior Messias dal Gozzano, l'esterno Jean Lambert Evan's non è riuscito a trovare spazio con i rossoblù rimanendo al margine della squadra.

In estate il calciatore francese è stato girato in prestito al Catanzaro al fine di trovare minuti e maturare esperienza. Con la formazione giallorossa nella prima parte della stagione, Jean Lambert Evan's ha ottenuto solamente 6 presenze. Ora, a distanza di alcuni mesi, la sua esperienza al Catanzaro sembrerebbe agli sgoccioli con un possibile ritorno al Crotone. Con ogni probabilità la sua carriera potrebbe proseguire, sempre in Serie C, ma questa volta in una nuova esperienza in prestito alla Pro Vercelli.

Anderson può arrivare dalla Lazio

Un nome emerso nelle ultime ore per il centrocampo del Crotone è quello di Djavan Anderson. Il centrocampista, autore di solamente 3 presenze in questa stagione, sarebbe diventato un calciatore utile per la causa crotonese.

La novità sarebbe però rappresentata dal via libera concesso dalla Lazio al trasferimento in prestito, in attesa dell'ok definitivo da parte del calciatore. La partenza per la Calabria dell'ex centrocampista, tra le altre, della Salernitana dovrebbe permettere alla compagine capitolina di liberare il posto nella lista dei 25 elementi utilizzabili nel torneo per il reinserimento nella rosa di Sedan Lulic, calciatore rimasto fuori rosa fino alla scorsa gara di campionato.

Crotone, le altre operazioni

Tra le varie voci emerse nelle ultime giornate per i rossoblù una pista percorribile potrebbe essere quella del difensore Boško Šutalo, difensore croato dell'Atalanta. Il calciatore, già accostato al Crotone in estate, sarebbe stato richiesto dal Crotone con la squadra bergamasca che avrebbe aperto alla cessione. In uscita rimarrebbero i giovani Zak Ruggiero, rientrato già a Crotone e Giuseppe Borello: per entrambi il futuro dovrebbe essere in Serie C con la maglia, rispettivamente, della Pro Sesto e del Cesena.

Verso il trasferimento in Serie B anche per i centrocampisti Giovanni Crociata e Mattia Mustacchio. Per l'ex Milan sarebbe forte l'interesse dalla Salernitana, mentre per Mattia Mustacchio si starebbe trattando con la Reggina.