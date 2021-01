Sono giornate di contrattazioni per il Crotone, squadra alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti per affrontare al meglio il girone di ritorno. La dirigenza calabrese starebbe provando a stringere i tempi per regalare almeno un attaccante al tecnico Giovanni Stroppa. Tra i nomi più seguiti ci sarebbero quelli di Samuel Di Carmine, attaccante del l'Hellas Verona, e di Kasper Junker, punta norvegese del Bodø Glimt.

Crotone alla ricerca di attaccanti

Con il possibile arrivo all'Hellas Verona di Kevin Lasagna, per l'attaccante Samuel Di Carmine potrebbe ridursi ulteriormente lo spazio in squadra.

La punta, che in questa stagione ha collezionato 9 presenze, si starebbe guardando attorno alla ricerca di eventuali squadre che possano garantirne un maggiore impiego. Tra i club interessati ci sarebbe il Crotone, squadra già in passato accostata al calciatore gialloblù oltre alla Spal in Serie B. Due situazioni differenti, con i calabresi che potrebbero garantire alla punta la conferma della Serie A anche se in una zona difficile della graduatoria rispetto ai ferraresi, che in cadetteria risultano, ad oggi, tra le formazioni in lotta per la promozione nella massima serie.

Rinforzi dalla Norvegia

Un profilo nuovo che potrebbe fare al caso del Crotone sarebbe poi quello di Kasper Junker, classe 1994, attaccante del Bodø Glimt, club militante nella Eliteserien, la massima serie del campionato norvegese.

Nella precedente stagione la punta ha siglato 27 reti, fornendo anche 11 assist ai compagni di squadra andando a vincere il campionato. Secondo le recenti indiscrezioni, il calciatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in Calabria, indipendentemente dalla classifica del Crotone, tanta la voglia di fare il suo approdo nel calcio italiano. Lo scorso 24 settembre Kasper Junker si è fatto notare per avere segnato, nella fase preliminare di Europa League, al Milan di Stefano Pioli.

Crotone: le altre operazioni

In entrata gli squali starebbero valutando l'acquisto di un centrocampista. Diversi i profili emersi: tra questi quello del centrocampista Marcus Rohden del Frosinone. Per il calciatore svedese l'approdo al Crotone rappresenterebbe un ritorno dopo aver vestito per alcune stagioni tra Serie A e cadetteria la casacca rossoblù.

Altro nome sarebbe quello di Federico Di Francesco, esterno di centrocampo e attaccante aggiunto della Spal, che potrebbe arrivare a Crotone all'interno di uno scambio di prestito con il centrocampista Jacopo Petriccione. In uscita rimangono invece i centrocampisti Zak Ruggiero e Jean Lambert Evan's, per i quali il futuro potrebbe essere ancora in prestito in club di Serie C.