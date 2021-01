Il mese di gennaio finora vissuto dal Crotone è stato piuttosto difficile, con il sodalizio calabrese che è stato sconfitto tre volte in altrettante gare di Serie A. Gli squali, ultimi in classifica, dovranno affrontare nelle prossime tre giornate di campionato Benevento, Fiorentina e Genoa.

La squadra con diversi problemi, primo fra tutti quello legato agli infortuni che in queste settimane hanno lasciato poche scelte al tecnico Giovanni Stroppa. Per fronteggiare l'emergenza la dirigenza rossoblù potrebbe operare sul mercato nei prossimi giorni con alcuni innesti a centrocampo. Tra i nomi emersi ci sarebbero Lucas Castro e Gaston Brugman oltre a un possibile ritorno di Marcus Rohden.

Crotone, cercasi rinforzi

A causa delle assenze di Salvatore Molina, Luca Cigarini e Ahmad Benali, il Crotone dovrà reinventare il suo centrocampo già nella sfida contro il Benevento.

Intanto fra i nomi circolati negli ultimi giorni in ottica Calciomercato ci sarebbero quelli dei centrocampisti Lucas Castro, in uscita dalla Spal e di Gaston Brugman di proprietà del Parma. Per il calciatore "spallino" l'eventuale approdo a Crotone rappresenterebbe un ritorno in Serie A dopo le esperienze maturate con Cagliari e ChievoVerona. Per Gaston Brugman si era invece già prospettata l'ipotesi di scambio con il Parma con Jacopo Petriccione, trattativa che però sembrerebbe tramontata a seguito dell'esonero del tecnico ducale Fabio Liverani e il ritorno in gialloblù di Roberto D'Aversa.

Rohden, possibile ritorno a Crotone

Uno dei protagonisti delle prime due stagioni in Serie A del Crotone, Marcus Rohden, potrebbe intanto ritornare in rossoblù. Sembrerebbe esserci anche lui nei profili al vaglio della dirigenza calabrese per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Il calciatore svedese, attualmente al Frosinone, ha lasciato bei ricordi in Calabria, conquistando con i rossoblù la salvezza alla prima partecipazione in massima serie con il tecnico Davide Nicola nel torneo 2016-2017.

In questa prima parte del campionato con la maglia del club laziale il calciatore svedese ha ottenuto 13 presenze andando a realizzare anche due reti.

Crotone, le operazioni in uscita

A salutare la Calabria nelle ultime ore sono stati il centrocampista Mattia Mustacchio, ceduto a titolo definitivo all'Alessandria e l'attaccante Giuseppe Borello, prestato al Cesena.

In uscita rimarrebbe il centrocampista Tomislav Gomelt, fuori rosa da inizio stagione e mai impiegato dal tecnico Giovanni Stroppa. Da valutare, inoltre, il futuro dell'esterno Jean Lambert Evan's, di rientro dopo la prima parte di campionato al Catanzaro per il quale ci sarebbe l'interessamento del Livorno.