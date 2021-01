Allo stadio Franchi di Firenze si gioca il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Le due squadre hanno disputato una prima parte di stagione estremamente diversa. I padroni di casa, infatti, si ritrovano in piena lotta per non retrocedere. Gli ospiti, invece, vogliono interrompere il dominio della Juventus in Italia, essendo secondi in classifica, dietro al Milan capolista. Entrambe, comunque, sono state al centro di critiche e polemiche in queste settimane. In campionato lo scontro diretto risale alla prima giornata, con il successo dei nerazzurri per 4-3 in rimonta.

La partita si giocherà mercoledì alle ore 15.

Le ultime su Fiorentina-Inter

La Fiorentina ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. I viola erano partiti per contendersi un piazzamento europeo, con il patron, Rocco Commisso, che non ha badato a spese rivoluzionando il centrocampo con l'arrivo di Borja Valero, Bonaventura e Amrabat, oltre a quello di Callejon, ma i risultati non sono arrivati. Il club, infatti, ha anche cambiato guida tecnica con l'avvicendamento tra Beppe Iachini e Cesare Prandelli. Ora in campionato i padroni di casa si trovano al quattordicesimo posto con 15 punti.

Anche per l'Inter sono arrivate molte critiche in questa prima parte della stagione, nonostante i nerazzurri siano in lotta per il primato in classifica.

Polemiche legate soprattutto all'eliminazione dalle competizioni europee. In campionato la squadra di Antonio Conte è seconda in classifica con 37 punti, a meno tre dal Milan capolista, anche se non vince da due partite. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, infatti, nell'ultimo turno è arrivato il pareggio per 2-2 allo stadio Olimpico contro la Roma.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

Le due squadre scenderanno in campo con lo stesso schieramento tattico, il 3-5-2. Inevitabile qualche cambio rispetto a quanto visto in campionato tra le fila dell'Inter. In attacco potrebbe rifiatare Lukaku, lasciando il posto a Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. Sulle fasce dovrebbe rifiatare Hakimi in vista del big match contro la Juventus, con Young a destra e Perisic sulla fascia sinistra.

In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Gagliardini, Brozovic e Sensi, con Barella pronto alla staffetta con il centrocampista croato. Tra le fila viola scelte obbligate in attacco, con il tandem formato da Vlahovic e Kouamé, visto che Ribery è ancora out per infortunio.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Martinez-Quarta, Pezzella, Igor, Callejon, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi, Kouame, Vlahovic.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Young, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic, Sanchez, Lautaro Martinez.