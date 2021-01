Roma e Inter si sono affrontate a viso aperto all'Olimpico e hanno portato a casa un punto a testa che fa sorridere solo il Milan. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Torino, allungano in classifica a più tre sui nerazzurri, che hanno perso due punti nelle battute finali del match. Coma da abitudine, i giallorossi hanno 'vinto' il primo tempo, andando in vantaggio con Pellegrini dopo nemmeno 20 minuti, poi l'Inter l'ha ripresa come sempre nella seconda frazione, giocando anche bene, ma alla fine Mancini di testa l'ha riacciuffata nel finale per un 2-2 più che giusto. I due protagonisti in negativo per entrambe le squadre sono stati i due allenatori con Fonseca, che ha ritardato i cambi nel momento di maggiore sofferenza della squadra, subendo prima il goal del pareggio e poi il sorpasso, e Conte che, in vantaggio 1-2, toglie Vidal e Hakimi per Gagliardini e Kolarov, spostando Young sulla fascia destra.

Ed è proprio dalla sinistra che è arrivato il cross per il pareggio romanista. Alla fine il pari non serve a nessuno.

Primo tempo: Pellegrini porta in vantaggio la Roma

Le due squadre partono con il freno a mano tirato. I giocatori non riescono a trovare gli spazi giusti per le giocate e per i primi dieci minuti non si vedono occasioni da goal. Chi aggredisce meglio è però l'Inter che si fa neutralizzare due palle goal da Paulo Lopez, una di Lautaro e l'altra di Lukaku. Quando sembra che i nerazzurri possano prendere in mano le redini del gioco, ecco che viene meno la fase difensiva. Al minuto 17 Veretout recupera il pallone a centrocampo con un perfetto tackle su Barella. Il pallone arriva a Mkhitaryan che per vie centrali consegna il pallone a Pellegrini.

Il suo tiro rasoterra si insacca all'angolino destro della porta difesa da Handanovic, complice anche una deviazione di Bastoni. Roma in vantaggio. L'Inter è costretta ad alzare il baricentro e a concedere le ripartenze ai giallorossi che al minuto 23 si rendono pericolosi prima con Veretout e poi con Mkihatryan. L'Inter esce nel finale. Al minuto 27 una perfetta combinazione tra Vidal e Hakimi finisce con un tiro fuori dalla porta di Paulo Lopez del cileno.

Nel finale i nerazzurri si vedono annullare un goal a Lautaro Martinez, partito in fuorigioco su un perfetto assisi di testa di Lukaku.

Secondo tempo: l'Inter la ribalta ma la Roma la riprende nel finale, 2-2

I nerazzurri partono forte nel secondo tempo e per quasi tutta la ripresa tengono la Roma nella propria metà campo. Già all'ottavo minuto Lukaku sulla sinistra dà un perfetto pallone a Martinez in area di rigore che l'argentino calcia addosso a Paulo Lopez.

La Roma non riesce a reagire e Fonseca non effettua cambi, così al minuto 12 l'Inter pareggia con il colpo di testa di Skriniar su calcio d'angolo di Brozovic. Hakimi si rende pericoloso sulla fascia destra e sei minuti dopo il pareggio, il marocchino mette a segno un sinistro chirurgico all'incrocio dei pali sul quale il portiere della Roma non può arrivare. L'Inter la ribalta, ma Conte sbaglia tutto, sostituisce Lautaro per Perisic e l'Inter perde campo. I giallorossi danno il forcing nel finale con l'Inter tutta schiacciata nella sua area di rigore e al minuto 41 arriva il colpo di testa vincente di Mancini. La partita finisce 2-2. Tanti rimpianti per i nerazzurri che vedono il Milan allontanarsi.