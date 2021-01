Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, in una recente intervista, ha confermato come la Juventus sia alla ricerca di un rinforzo nel settore avanzato. L'idea, infatti, è investire su un'alternativa ad Alvaro Morata. Allo stesso tempo, però, il direttore sportivo Fabio Paratici è impegnato anche nel mercato delle cessioni. Nella lista dei partenti ai primi posti ci sarebbero Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Il tedesco potrebbe rescindere e firmare per Everton o Tottenham. Per quanto riguarda il nazionale italiano, la Juventus vorrebbe cercare di cederlo per finanziare il mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera accetterebbe offerte da 20 milioni di euro per il centrocampista offensivo.

La sua partenza inoltre (come quella di Khedira) alleggerirebbe e di molto il monte ingaggi della società bianconera. Il nazionale italiano infatti guadagna circa 4 milioni di euro, una somma importante se consideriamo che Bernardeschi è una riserva.

Bernardeschi sarebbe sul mercato: avrebbe una valutazione di 20 milioni di euro

Il problema di fondo è che attualmente è difficile trovare società in grado di investire somme pesanti per acquistare giocatori. 20 milioni di euro in questo mese pesano a tutti i club, anche quelli più solidi finanziariamente. D'altronde, la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da coronavirus sta condizionando anche il mondo del calcio. Bernardeschi piace a diverse società, che però sarebbero più favorevoli ad un eventuale prestito o ad uno scambio di mercato.

Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento del Lione e dell'Hertha Berlino per il nazionale italiano. La società francese avrebbe offerto Depay in cambio, mentre la società tedesca sarebbe stata favorevole ad uno scambio di prestiti Bernardeschi-Piatek. Il centrocampista offensivo però sarebbe alla ricerca di una squadra che lotti per grandi obiettivi, per questo avrebbe scartato le possibili destinazioni.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dalle cessioni di Khedira e Bernardeschi, la Juventus ha l'esigenza di rinforzare il settore avanzato. In questo momento, infatti, si starebbero valutando diversi profili. Piace Olivier Giroud del Chelsea, anche se in questo momento la società francese non vorrebbe lasciarlo partire. Altri nomi nella lista del direttore sportivo Fabio Paratici sono quelli di Fernando Llorente del Napoli, Leonardo Pavoletti del Cagliari e Graziano Pellé.

Quest'ultimo si è svincolato di recente dallo Shandong Luneng e sarebbe la soluzione più facile ed immediata. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus di Fabio Quagliarella.