Il campionato di Serie A è fermo per le feste di fine anno, ma il Calciomercato non si ferma mai. Dopo la sconfitta subita in casa per 0-3 contro la Fiorentina, la Juventus vuol correre ai ripari per migliorare la propria classifica.

I nomi caldi sarebbero quelli di Milik e Giroud per l'attacco. Si valutano anche dei profili per il centrocampo, come ad esempio quelli di Locatelli del Sassuolo e di De Paul dell'Udinese.

Khedira sarebbe sul piede di partenza

Prima di comprare, la società bianconera vorrebbe però piazzare qualche pedina in uscita, come ad esempio Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non rientra più nei piani della società e dovrebbe accasarsi altrove.

Con i soldi risparmiati da tale ingaggio, poi la Juve potrebbe pensare al mercato in entrata.

La rosa a disposizione di Pirlo, al momento, necessita di almeno un rinforzo a centrocampo e di uno in attacco, reparto nel quale Morata e Ronaldo non possono fare tutto da soli, visti anche i problemi fisici che sta avendo Paulo Dybala

Andrea Pirlo vorrebbe avere un altro attaccante per far rifiatare Ronaldo e Morata, Fabio Paratici avrebbe in mente diversi profili.

Il primo nome sul taccuino del dirigente bianconero sarebbe quello di Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco è in rottura con il Napoli e potrebbe partire per "soli" 15 milioni, considerando che va in scadenza di contratto a fine giugno.

Non è da escludere del tutto che la Juventus possa fare un tentativo subito, data la volontà del giocatore di cambiare aria.

Un altro nome che sta circolando in questi giorni, è quello del francese Olivier Giroud del Chelsea, su di lui ci sono però diverse squadre e non sarà facile convincerlo a lasciare Londra.

A centrocampo, invece, l'obiettivo principale rimarrebbe Manuel Locatelli del Sassuolo, il centrocampista, particolarmente in forma non questi mesi, potrebbe far fare il salto di qualità al reparto.

Il costo del suo cartellino è piuttosto alto, non si potrà iniziare a trattare partendo da una cifra, non inferiore ai 25 milioni. Anche Rodrigo De Paul dell'Udinese è un profilo che potrebbe interessare a Paratici, su di lui però c'è da battere la forte concorrenza dell' Inter, che lo sta seguendo da tempo.

Fra le possibili operazioni da tenere in considerazione ci sono anche quelle per le corsie esterne: da settimane circolano i nomi di Aouar del Lione e di Emerson Palmieri, attualmente in forza al Chelsea.