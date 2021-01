Il mese di gennaio per la Juventus rappresenta una fase importante della stagione per diversi motivi. La squadra bianconera dovrà cercare di raccogliere più vittorie possibili per avvicinare la vetta della classifica. Allo stesso tempo sarà importante rinforzare la rosa che necessiterebbe di diversi innesti. Potrebbe arrivare l'alternativa ad Alex Sandro, soprattutto se dovesse partire in prestito Gianluca Frabotta. Possibile anche un investimento a centrocampo, ma l'esigenza principale in questi primi giorni di gennaio sembra essere una punta. Come già dichiarato in una recente intervista da Pirlo, serve un vice Morata.

Tanti i nomi nella lista mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. In queste ultime ore si è ritornato a parlare di un possibile approdo a Torino della punta del Chelsea Olivier Giroud. In Inghilterra si parla infatti del possibile esonero del tecnico Frank Lampard dopo i deludenti risultati delle ultime partite. Una situazione che potrebbe favorire l'addio della punta francese.

Giroud potrebbe lasciare il Chelsea durante il calciomercato invernale

Nonostante abbia il contratto in scadenza a giugno 2021, la punta Olivier Giroud potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio. Il francese sarebbe un obiettivo concreto della Juventus per il settore avanzato e sarebbe preferito rispetto agli altri nomi presenti nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici.

A favorire l'eventuale arrivo del francese a Torino potrebbe essere anche l'ottimo rapporto professionale fra il dirigente della Juventus e la direttrice generale del Chelsea Marina Granovskaia. La Juventus però valuta evidentemente anche le alternative, su tutti spiccano i nomi di Llorente e Pellé. In questo momento, l'ex punta della nazionale italiana sarebbe in vantaggio per motivi contrattuali.

Di recente, infatti, è andato in scadenza di contratto con la società cinese dello Shanndong Luneng ed è quindi libero di firmare con qualsiasi società calcistica.

Il mercato della Juventus

Si starebbe lavorando anche ad un possibile rinforzo come terzino sinistro ed uno per il centrocampo. La positività al coronavirus di Alex Sandro crea non pochi problemi al tecnico, che potrebbe schierare nelle prossime partite il giovane Frabotta.

Quest'ultimo, però, potrebbe lasciare Torino per giocare titolare. Piace al Genoa e al Cagliari. Per questo potrebbe far ritorno alla Juventus (dal prestito al Genoa) il terzino sinistro Luca Pellegrini. Per quanto riguarda il centrocampo, la società bianconera potrebbe provare ad acquistare Paul Pogba già a gennaio. Dipenderà dalla volontà del Manchester United di lasciarlo partire o meno in prestito con diritto di riscatto già durante il Calciomercato invernale.